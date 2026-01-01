Nasadenie Flagsmith jedným kliknutím.
Služba s otvoreným zdrojovým kódom pre príznaky funkcií a vzdialenú konfiguráciu na skryté nasadenie kódu, spúšťanie A/B testov a cielenie používateľov podľa segmentu.
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S čím sa dá postaviť Flagsmith
Flagsmith je open-source platforma pre funkčné prepínače a vzdialenú konfiguráciu, ktorá umožňuje vývojárom nasadzovať kód za prepínačmi, cieliť funkcie na segmenty používateľov a spúšťať A/B testy bez opätovného nasadenia. Vytvorená ako samoobslužná alternatíva k LaunchDarkly a Split, poskytuje hodnoty prepínačov pre jednotlivé prostredia, postupné zavádzanie, viacrozmerné variácie, auditné záznamy a SDK pre každý hlavný programovací jazyk a mobilný framework.
Samoobslužné hostovanie Flagsmithu na vašom VPS udržiava každý funkčný prepínač, segment používateľov a rozhodnutie o zavádzaní vo vašej infraštruktúre namiesto prechodu cez SaaS tretej strany, ktorá by mohla vidieť, ako je váš produkt zavádzaný. Zabudovaný procesor úloh spracováva doručovanie webhookov, plánované zmeny prepínačov a archiváciu auditných záznamov asynchrónne bez blokovania požiadaviek na vyhodnotenie prepínačov.
Kľúčové vlastnosti Flagsmith
Príznaky a vzdialená konfigurácia
Zapínajte alebo vypínajte funkcie, cieľte na segment používateľov, dodávajte viacrozmerné variácie a poskytujte hodnoty vzdialenej konfigurácie z jednej platformy.
Viacprostrediová propagácia
Propagujte hodnoty príznakov z vývoja do stagingu a do produkcie s kopírovaním jedným kliknutím a prepísaním pre jednotlivé prostredia pre bezpečné nasadenie.
Percentuálne nasadenia
Postupne zavádzajte funkcie podľa percenta návštevnosti s trvalým rozdelením používateľov, aby ten istý používateľ videl konzistentné zaobchádzanie naprieč reláciami.
Audit a schválenia
Úplný auditný záznam každej zmeny príznaku s voliteľnými pracovnými postupmi schvaľovania požiadaviek na zmenu pre citlivé príznaky v produkčných prostrediach.
SDK v reálnom čase
Oficiálne súpravy SDK pre JavaScript, Python, Java, Go, .NET, Ruby, PHP, iOS, Android, React Native a Flutter s lokálnou vyrovnávacou pamäťou vyhodnotenia.
Integrácie a webhooks
Slack, GitHub, GitLab, Bitbucket a integrácie webhookov upozorňujú váš tím a CI pipeline, keď sa zmenia flagy v produkcii.
Prečo spustiť Flagsmith na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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