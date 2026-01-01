Nasadiť Typesense jednoklikovou inštaláciou.
Rýchly open-source vyhľadávač s toleranciou preklepov, facetovým vyhľadávaním a okamžitými výsledkami ako alternatíva k Elasticsearch a Algolia.
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S čím sa dá postaviť Typesense
Typesense je moderný vyhľadávací nástroj, ktorý je priateľský k vývojárom, navrhnutý pre rýchlosť a jednoduchosť. Poskytuje výsledky vyhľadávania v rámci milisekúnd so zabudovanou toleranciou preklepov, inteligentným radením, filtrovaním podľa aspektov a geografickým vyhľadávaním — bez prevádzkovej zložitosti Elasticsearch.
Vlastné hostovanie Typesense na VPS vám poskytuje vyhradený vyhľadávací backend bez poplatkov za jednotlivé dopyty a plnú kontrolu nad indexovaním, návrhom schémy a konfiguráciou radenia. Je navrhnutý ako nákladovo efektívna alternatíva k Algolii pre vývojárov, ktorí chcú výkonné vyhľadávacie funkcie na produkčnej úrovni bez platenia cien SaaS pri škálovaní.
Kľúčové vlastnosti Typesense
Vyhľadávanie odolné voči preklepom
Automaticky opravuje pravopisné chyby vo vyhľadávacích dopytoch, aby používatelia vždy našli výsledky aj s nedokonalým vstupom.
Okamžité výsledky
Indexovanie v pamäti poskytuje odpovede na dopyty v rámci zlomku milisekundy pre svižné, responzívne vyhľadávanie.
Fazetové filtrovanie
Umožnite používateľom spresniť výsledky podľa kategórie, cenového rozpätia, hodnotenia alebo akéhokoľvek vlastného poľa s integrovanou podporou faziet.
Geografické vyhľadávanie
Vyhľadávajte a filtrujte záznamy podľa geografickej blízkosti pomocou polí zemepisnej šírky a dĺžky s dopytmi podľa polomeru.
Jednoduché API
Čisté REST API a oficiálne klientske knižnice pre JavaScript, Python, Ruby, Go a PHP zjednodušujú integráciu.
Prečo spustiť Typesense na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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