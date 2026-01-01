Nasadenie BookStacku jedným kliknutím.
Samoobslužná wiki platforma so štruktúrovanou hierarchiou kníh, kapitol a stránok pre organizovanú tímovú dokumentáciu.
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S čím sa dá postaviť BookStack
BookStack je bezplatná wiki s otvoreným zdrojovým kódom postavená na Laravel, ktorá organizuje dokumentáciu do trojúrovňovej hierarchie kníh, kapitol a stránok – čo odráža, ako ľudia prirodzene premýšľajú o štruktúrovanom obsahu. Editor WYSIWYG, vstavaný režim Markdown a integrácia diagramov draw.io znamenajú, že tímy môžu písať a ilustrovať dokumentáciu bez opustenia platformy.
Vlastné hostovanie BookStacku na vašom vlastnom VPS udržuje citlivú internú dokumentáciu – prevádzkové príručky, architektonické rozhodnutia, HR zásady – úplne vo vašej infraštruktúre, bez nákladov na jedno miesto a bez prístupu tretích strán k vášmu obsahu. Povolenia založené na rolách vám umožňujú presne kontrolovať, kto môže čítať alebo upravovať každú sekciu vedomostnej bázy.
Kľúčové vlastnosti BookStack
Štruktúrovaná hierarchia
Knihy, kapitoly a stránky udržiavajú dokumentáciu usporiadanú a prehľadnú, keďže vedomostná báza rastie na tisíce záznamov.
Editory WYSIWYG a Markdown
Autori si vyberajú svoje preferované prostredie na úpravu — vizuálny blokový editor alebo čistý Markdown s náhľadom v reálnom čase — pre každú stránku zvlášť.
Rolové povolenia
Detailná kontrola prístupu na úrovni knihy, kapitoly a stránky vám umožňuje segmentovať dokumentáciu medzi tímami, dodávateľmi a verejnými čitateľmi.
Plnotextové vyhľadávanie
Rýchle vyhľadávanie vo všetkom texte stránky, nadpisoch a metadátach znamená, že používatelia nájdu odpovede bez toho, aby museli vedieť, kde je obsah uložený.
História revízií stránky
Každá úprava je verzovaná s prehliadaním rozdielov a vrátením zmien jedným kliknutím, čo poskytuje auditnú stopu a bezpečnostnú sieť pre kolaboratívnu dokumentáciu.
Prečo spustiť BookStack na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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