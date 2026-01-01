Nasadiť DVinyl inštaláciou jedným kliknutím.
Samostatne hostovaný správca zbierok, ktorý katalogizuje a oceňuje vinyly, CD, knihy, filmy a videohry v jednej knižnici.
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S čím sa dá postaviť DVinyl
DVinyl je open-source správca zbierok vytvorený pre nadšencov fyzických médií, ktorí chcú mať jeden prispôsobiteľný domov pre svoje vinyly, CD, kazety, knihy, komiksy, Blu-ray disky, DVD a videohry. Sťahuje bohaté metadáta a obaly albumov z Discogs, Hardcover, TMDB a IGDB, potom odhaduje trhovú hodnotu hudobných vydaní, aby zberatelia mohli sledovať, akú skutočnú hodnotu majú ich zbierky.
Samostatné hostovanie DVinyl na vašom vlastnom VPS udržiava celý inventár vašej zbierky, značky umiestnenia a údaje zo zoznamu želaní pod vašou kontrolou namiesto toho, aby boli uzamknuté v aplikácii tretej strany alebo tabuľke. Priložená databáza MongoDB zaisťuje, že váš katalóg pretrvá aj po aktualizáciách, a súkromný autentifikačný systém vám umožňuje prehliadať si ho sami alebo zdieľať pohľad len na čítanie s priateľmi.
Kľúčové vlastnosti DVinyl
Viacformátová knižnica
Katalogizujte si vinyly, CD, kazety, knihy, komiksy, Blu-ray disky, DVD a videohry vedľa seba v jednej zjednotenej zbierke namiesto žonglovania s oddelenými aplikáciami.
Trhové ocenenie Discogs
Získajte nízke, stredné a vysoké trhové odhady v reálnom čase z Discogs, aby ste vždy vedeli, akú hodnotu má vaša hudobná zbierka na sekundárnom trhu.
Import z Discogs jedným kliknutím
Importujte celú existujúcu zbierku Discogs jediným kliknutím alebo pridajte nové položky podľa ID vydania bez opätovného zadávania údajov o interpretovi, vydavateľstve alebo skladbe.
Prispôsobiteľná nástenka
Vytvorte si svoje domovské zobrazenie s modulárnymi štatistickými widgetmi, konfigurovateľnými navigačnými skratkami a vizuálnymi témami pre jednotlivé kategórie, ktoré zodpovedajú spôsobu, akým prehliadate.
Sledovanie fyzickej polohy
Označte, kde sa každá položka nachádza na vašich policiach, v sklade alebo je požičaná, aby ste mohli nájsť konkrétny záznam alebo knihu bez toho, aby ste prehľadávali celú zbierku.
Zoznam želaní a zdieľanie
Sledujte budúce objavy vo vyhradenom zozname želaní a sprístupnite svoj katalóg prostredníctvom vstavanej autentifikácie pre súkromné prehliadanie alebo zdieľanie len na čítanie.
Prečo spustiť DVinyl na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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