Zľava až do výšky 69 % na DVinyl

Nasadiť DVinyl inštaláciou jedným kliknutím.

Samostatne hostovaný správca zbierok, ktorý katalogizuje a oceňuje vinyly, CD, knihy, filmy a videohry v jednej knižnici.

Spustite svoju aplikáciu okamžite
Bezplatné automatické týždenné zálohy
VPS spravované umelou inteligenciou
5,49/mes.
Vyberte si plán
30-dňová záruka vrátenia peňazí
Nasadiť DVinyl inštaláciou jedným kliknutím.

Vyberte si VPS plán pre DVinyl

69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť DVinyl

DVinyl je open-source správca zbierok vytvorený pre nadšencov fyzických médií, ktorí chcú mať jeden prispôsobiteľný domov pre svoje vinyly, CD, kazety, knihy, komiksy, Blu-ray disky, DVD a videohry. Sťahuje bohaté metadáta a obaly albumov z Discogs, Hardcover, TMDB a IGDB, potom odhaduje trhovú hodnotu hudobných vydaní, aby zberatelia mohli sledovať, akú skutočnú hodnotu majú ich zbierky.

Samostatné hostovanie DVinyl na vašom vlastnom VPS udržiava celý inventár vašej zbierky, značky umiestnenia a údaje zo zoznamu želaní pod vašou kontrolou namiesto toho, aby boli uzamknuté v aplikácii tretej strany alebo tabuľke. Priložená databáza MongoDB zaisťuje, že váš katalóg pretrvá aj po aktualizáciách, a súkromný autentifikačný systém vám umožňuje prehliadať si ho sami alebo zdieľať pohľad len na čítanie s priateľmi.

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Kľúčové vlastnosti DVinyl

Viacformátová knižnica

Katalogizujte si vinyly, CD, kazety, knihy, komiksy, Blu-ray disky, DVD a videohry vedľa seba v jednej zjednotenej zbierke namiesto žonglovania s oddelenými aplikáciami.

Trhové ocenenie Discogs

Získajte nízke, stredné a vysoké trhové odhady v reálnom čase z Discogs, aby ste vždy vedeli, akú hodnotu má vaša hudobná zbierka na sekundárnom trhu.

Import z Discogs jedným kliknutím

Importujte celú existujúcu zbierku Discogs jediným kliknutím alebo pridajte nové položky podľa ID vydania bez opätovného zadávania údajov o interpretovi, vydavateľstve alebo skladbe.

Prispôsobiteľná nástenka

Vytvorte si svoje domovské zobrazenie s modulárnymi štatistickými widgetmi, konfigurovateľnými navigačnými skratkami a vizuálnymi témami pre jednotlivé kategórie, ktoré zodpovedajú spôsobu, akým prehliadate.

Sledovanie fyzickej polohy

Označte, kde sa každá položka nachádza na vašich policiach, v sklade alebo je požičaná, aby ste mohli nájsť konkrétny záznam alebo knihu bez toho, aby ste prehľadávali celú zbierku.

Zoznam želaní a zdieľanie

Sledujte budúce objavy vo vyhradenom zozname želaní a sprístupnite svoj katalóg prostredníctvom vstavanej autentifikácie pre súkromné prehliadanie alebo zdieľanie len na čítanie.

Prečo spustiť DVinyl na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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30-dňová záruka vrátenia peňazí

Vyskúšajte to bez rizika s našou 30-dňovou zárukou vrátenia peňazí. Podrobnosti nájdete v našich zásadách vrátenia peňazí.

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