Nasaďte Spliit inštaláciou jedným kliknutím.
Bezplatná open-source aplikácia na rozdelenie nákladov pre skupiny – sledujte zdieľané náklady a vyrovnajte sa bez predplatného.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Spliit
Spliit je vlastne hostená alternatíva k Splitwise, ktorá umožňuje skupinám priateľov, spolubývajúcich alebo cestovateľov sledovať spoločné výdavky a vypočítať, kto komu čo dlhuje. Vytvorte skupinu, pridávajte výdavky priebežne a Spliit automaticky vypočíta zostatky — pre účastníkov nie je potrebný žiadny účet, stačí zdieľať odkaz.
Vlastné hostenie Spliit znamená, že vaše finančné údaje — kto čo minul, s kým a na čo — nikdy neputujú na server tretej strany ani sa nepoužívajú na reklamu. Neexistujú žiadne úrovne predplatného, žiadne uzamknuté prémiové funkcie a žiadne obavy týkajúce sa prenosnosti údajov: vaša inštancia, vaše údaje, vaša kontrola.
Kľúčové vlastnosti Spliit
Nevyžaduje sa účet
Zdieľajte odkaz na skupinu a ktokoľvek môže okamžite pridávať alebo prezerať výdavky – žiadna registrácia ani overenie e-mailu nie je potrebné pre účastníkov.
Automatický výpočet zostatku
Spliit vypočíta, kto komu dlhuje po každom výdavku, čím sa minimalizuje počet transakcií potrebných na vyrovnanie účtov v skupine.
Skenovanie účteniek
Odfoťte účtenku a Spliit automaticky extrahuje sumu, čo urýchľuje zadávanie výdavkov bez manuálneho zadávania.
Nerovnomerné rozdelenie výdavkov
Rozdeľte náklady podľa presných súm, percent alebo podielov — nielen rovnomerne — pre situácie, keď jedna osoba spotrebuje viac ako ostatné.
Kategórie výdavkov a vyhľadávanie
Označte výdavky podľa kategórie a filtrujte históriu, aby ste rýchlo našli akúkoľvek transakciu naprieč dlhodobými skupinami.
Prečo spustiť Spliit na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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