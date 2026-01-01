Zľava až do výšky 69 % na Movary

Nasadiť Movary jedným kliknutím.

Samohostovaný sledovač histórie pozerania filmov s Plex, Jellyfin, Emby a Trakt scrobblingom a bohatými štatistikami.

Spustite svoju aplikáciu okamžite
Bezplatné automatické týždenné zálohy
VPS spravované umelou inteligenciou
5,49/mes.
Vyberte si plán
30-dňová záruka vrátenia peňazí
Nasadiť Movary jedným kliknutím.

Vyberte si VPS plán pre Movary

69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Movary

Movary je bezplatná webová aplikácia s otvoreným zdrojovým kódom, vytvorená špeciálne pre filmových nadšencov, ktorí chcú mať plné vlastníctvo nad svojou históriou pozerania. Sťahuje metadáta z The Movie Database a IMDb, sleduje každé prehratie s časovými pečiatkami a hodnoteniami a odhaľuje podrobné štatistiky o hercoch, režiséroch, žánroch, jazykoch a desaťročiach, ktoré formujú váš vkus.

Vlastné hostovanie Movary na VPS udržuje vašu históriu pozerania súkromnú a prenosnú, s importmi z Trakt, Letterboxd a Netflix, plus automatické scrobbling z Plex, Jellyfin, Emby a Kodi. Na rozdiel od komerčných sledovačov neexistuje žiadne cielenie reklamy, žiadne ceny za používateľa a vaše údaje o pozeraní nikdy neopustia váš server.

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Kľúčové vlastnosti Movary

Plex a Jellyfin scrobbling

Automaticky zaznamenávajte každý pozretý film v Plex, Jellyfin, Emby alebo Kodi bez manuálneho označovania prehratí.

Podrobné štatistiky sledovania

Pozrite si svojich najlepších hercov, režisérov, žánre, jazyky a desaťročia s grafmi, ktoré vizualizujú, ako sa váš vkus vyvíja v priebehu času.

Trakt a Letterboxd import

Importujte existujúcu históriu pozerania z Trakt, Letterboxd alebo Netflixu hneď v prvý deň, namiesto toho, aby ste začínali od nuly.

Hodnotenia a osobné poznámky

Ohodnoťte každý film s osobnými hodnoteniami a poznámkami, aby ste si znova vybavili obraz filmov, ktoré ste už videli.

Inštalovateľná webová aplikácia

Nainštalujte Movary ako progresívnu webovú aplikáciu do telefónov a na počítače pre natívny pocit bez obchodu s aplikáciami.

Viacužívateľská podpora

Zdieľajte jeden server s priateľmi alebo rodinou, pričom každý profil – s vlastným zoznamom sledovaných položiek, hodnoteniami a štatistikami – zostane úplne izolovaný.

Prečo spustiť Movary na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť

Gad Iradufasha
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30-dňová záruka vrátenia peňazí

Vyskúšajte to bez rizika s našou 30-dňovou zárukou vrátenia peňazí. Podrobnosti nájdete v našich zásadách vrátenia peňazí.

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