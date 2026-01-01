Nasadiť Movary jedným kliknutím.
Samohostovaný sledovač histórie pozerania filmov s Plex, Jellyfin, Emby a Trakt scrobblingom a bohatými štatistikami.
Vyberte si VPS plán pre Movary
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Movary
Movary je bezplatná webová aplikácia s otvoreným zdrojovým kódom, vytvorená špeciálne pre filmových nadšencov, ktorí chcú mať plné vlastníctvo nad svojou históriou pozerania. Sťahuje metadáta z The Movie Database a IMDb, sleduje každé prehratie s časovými pečiatkami a hodnoteniami a odhaľuje podrobné štatistiky o hercoch, režiséroch, žánroch, jazykoch a desaťročiach, ktoré formujú váš vkus.
Vlastné hostovanie Movary na VPS udržuje vašu históriu pozerania súkromnú a prenosnú, s importmi z Trakt, Letterboxd a Netflix, plus automatické scrobbling z Plex, Jellyfin, Emby a Kodi. Na rozdiel od komerčných sledovačov neexistuje žiadne cielenie reklamy, žiadne ceny za používateľa a vaše údaje o pozeraní nikdy neopustia váš server.
Kľúčové vlastnosti Movary
Plex a Jellyfin scrobbling
Automaticky zaznamenávajte každý pozretý film v Plex, Jellyfin, Emby alebo Kodi bez manuálneho označovania prehratí.
Podrobné štatistiky sledovania
Pozrite si svojich najlepších hercov, režisérov, žánre, jazyky a desaťročia s grafmi, ktoré vizualizujú, ako sa váš vkus vyvíja v priebehu času.
Trakt a Letterboxd import
Importujte existujúcu históriu pozerania z Trakt, Letterboxd alebo Netflixu hneď v prvý deň, namiesto toho, aby ste začínali od nuly.
Hodnotenia a osobné poznámky
Ohodnoťte každý film s osobnými hodnoteniami a poznámkami, aby ste si znova vybavili obraz filmov, ktoré ste už videli.
Inštalovateľná webová aplikácia
Nainštalujte Movary ako progresívnu webovú aplikáciu do telefónov a na počítače pre natívny pocit bez obchodu s aplikáciami.
Viacužívateľská podpora
Zdieľajte jeden server s priateľmi alebo rodinou, pričom každý profil – s vlastným zoznamom sledovaných položiek, hodnoteniami a štatistikami – zostane úplne izolovaný.
Prečo spustiť Movary na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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