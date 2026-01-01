Zľava až do výšky 69 % na Langflow

Nasadiť Langflow inštaláciou jedným kliknutím.

Vizuálny nástroj na tvorbu pracovných postupov AI s funkciou drag-and-drop na vytváranie LLM aplikácií s OpenAI, Anthropic a lokálnymi modelmi.

Spustite svoju aplikáciu okamžite
Bezplatné automatické týždenné zálohy
VPS spravované umelou inteligenciou
5,49/mes.
Vyberte si plán
30-dňová záruka vrátenia peňazí
Nasadiť Langflow inštaláciou jedným kliknutím.

Vyberte si VPS plán pre Langflow

69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Langflow

Langflow je open-source low-code platforma, ktorá umožňuje vývojárom a tímom vytvárať aplikácie poháňané AI prostredníctvom vizuálneho plátna. Pripojte LLM, vektorové databázy, API a dátové zdroje pretiahnutím komponentov – nie je potrebný žiadny boilerplate kód. Podporuje OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini a lokálne hostované modely, čo uľahčuje vytváranie chatbotov, RAG pipeline a viacagentových pracovných postupov.

Hostovanie Langflow na vašom vlastnom VPS udržuje pracovné postupy AI a konverzačné dáta na infraštruktúre, ktorú kontrolujete, čím eliminuje závislosť na dodávateľovi a zaisťuje, že citlivé dokumenty spracované prostredníctvom RAG pipeline nikdy neopustia vaše prostredie. Táto šablóna zahŕňa PostgreSQL pre spoľahlivú perzistenciu tokov, používateľov a stavu aplikácie.

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Kľúčové vlastnosti Langflow

Vizuálny tvorca pracovných postupov

Vytvárajte aplikácie LLM pripojením komponentov na plátne bez písania predpripraveného kódu pipeline.

Podpora LLM viacerých poskytovateľov

Prepínajte medzi modelmi OpenAI, Anthropic, Google Gemini a lokálnymi modelmi Ollama v rámci rovnakého pracovného postupu.

RAG Pipelines

Pripojte vektorové databázy k LLM na vytváranie pracovných postupov generovania s rozšíreným vyhľadávaním, ktoré odpovedajú na otázky z vašich vlastných dokumentov.

Nasadenie API

Sprístupnite akýkoľvek dokončený pracovný postup ako koncový bod REST API na integráciu do produkčných aplikácií.

Vlastné komponenty

Napíšte komponenty Python na rozšírenie Langflow s proprietárnou logikou, internými API alebo špecializovanými zdrojmi dát.

Prečo spustiť Langflow na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť

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