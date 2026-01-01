Nasadiť Langflow inštaláciou jedným kliknutím.
Vizuálny nástroj na tvorbu pracovných postupov AI s funkciou drag-and-drop na vytváranie LLM aplikácií s OpenAI, Anthropic a lokálnymi modelmi.
Vyberte si VPS plán pre Langflow
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Langflow
Langflow je open-source low-code platforma, ktorá umožňuje vývojárom a tímom vytvárať aplikácie poháňané AI prostredníctvom vizuálneho plátna. Pripojte LLM, vektorové databázy, API a dátové zdroje pretiahnutím komponentov – nie je potrebný žiadny boilerplate kód. Podporuje OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini a lokálne hostované modely, čo uľahčuje vytváranie chatbotov, RAG pipeline a viacagentových pracovných postupov.
Hostovanie Langflow na vašom vlastnom VPS udržuje pracovné postupy AI a konverzačné dáta na infraštruktúre, ktorú kontrolujete, čím eliminuje závislosť na dodávateľovi a zaisťuje, že citlivé dokumenty spracované prostredníctvom RAG pipeline nikdy neopustia vaše prostredie. Táto šablóna zahŕňa PostgreSQL pre spoľahlivú perzistenciu tokov, používateľov a stavu aplikácie.
Kľúčové vlastnosti Langflow
Vizuálny tvorca pracovných postupov
Vytvárajte aplikácie LLM pripojením komponentov na plátne bez písania predpripraveného kódu pipeline.
Podpora LLM viacerých poskytovateľov
Prepínajte medzi modelmi OpenAI, Anthropic, Google Gemini a lokálnymi modelmi Ollama v rámci rovnakého pracovného postupu.
RAG Pipelines
Pripojte vektorové databázy k LLM na vytváranie pracovných postupov generovania s rozšíreným vyhľadávaním, ktoré odpovedajú na otázky z vašich vlastných dokumentov.
Nasadenie API
Sprístupnite akýkoľvek dokončený pracovný postup ako koncový bod REST API na integráciu do produkčných aplikácií.
Vlastné komponenty
Napíšte komponenty Python na rozšírenie Langflow s proprietárnou logikou, internými API alebo špecializovanými zdrojmi dát.
Prečo spustiť Langflow na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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