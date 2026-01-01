Nasadiť Dataline inštaláciu jedným kliknutím.
SQL chatovací nástroj s podporou AI, ktorý vám umožňuje dopytovať sa a vizualizovať akúkoľvek databázu pomocou bežnej angličtiny.
Vyberte si VPS plán pre Dataline
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Dataline
Dataline je open-source nástroj na analýzu dát s prioritou na súkromie, ktorý prekladá prirodzený jazyk do SQL dotazov, čo vám umožňuje skúmať databázy bez napísania jediného riadku SQL. Pripojte súbory PostgreSQL, MySQL, Snowflake, SQLite, CSV alebo Excel a pýtajte sa otázky v jednoduchej angličtine, aby ste získali okamžité výsledky a automatické vizualizácie.
Na rozdiel od cloudových analytických platforiem, samohosting Dataline na vašom vlastnom VPS udržiava citlivé obchodné dáta pod vašou plnou kontrolou. Neexistujú žiadne limity používania, žiadne poplatky za používateľa a žiadna závislosť na dodávateľovi — len inteligentné rozhranie pre dotazy, ktoré funguje s vaším preferovaným kľúčom API pre LLM.
Kľúčové vlastnosti Dataline
Dotazy v prirodzenom jazyku
Zadajte otázky v jednoduchej angličtine a Dataline vygeneruje SQL, vykoná ho a vráti naformátované výsledky v priebehu niekoľkých sekúnd.
Podpora viacerých databáz
Pripojte sa k PostgreSQL, MySQL, Snowflake, SQLite, CSV, Excel a ďalším z jedného rozhrania bez prepínania nástrojov.
Automatické generovanie grafov
Požiadajte o graf vo vašej výzve a Dataline vykreslí vizualizáciu priamo z výsledku dotazu.
Architektúra zameraná na súkromie
Všetky údaje zostávajú na vašom vlastnom serveri, čo vám dáva plnú kontrolu nad citlivými obchodnými informáciami bez vystavenia tretím stranám.
História dopytov
Uložte a znova si pozrite minulé dopyty a výsledky bez opätovného zadávania výziev, čím si postupne vytvoríte osobnú analytickú knižnicu.
Prečo spustiť Dataline na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.