Zľava až do výšky 69 % na NATS

Nasadenie NATS jedným kliknutím.

Cloud-natívny, vysokovýkonný systém na zasielanie správ s latenciou pod milisekundu pre mikroslužby, IoT a distribuované aplikácie.

Spustite svoju aplikáciu okamžite
Bezplatné automatické týždenné zálohy
VPS spravované umelou inteligenciou
5,49/mes.
Vyberte si plán
30-dňová záruka vrátenia peňazí
Nasadenie NATS jedným kliknutím.

Vyberte si VPS plán pre NATS

69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť NATS

NATS je ľahký, open-source systém na zasielanie správ, vytvorený pre cloud-native architektúry. Poskytuje zasielanie správ typu publish-subscribe, request-reply a queue group s odozvou pod milisekundu a s minimálnymi nárokmi na zdroje — binárny súbor servera má menej ako 20 MB a nevyžaduje žiadne externé závislosti. NATS spracuje milióny správ za sekundu, čo z neho robí jedného z najrýchlejších dostupných message brokerov.

JetStream, vstavaná perzistentná vrstva NATS, pridáva trvalé streamy, opakovanie a doručenie presne raz bez potreby samostatnej fronty alebo databázovej služby. Samostatné hostovanie NATS na vašom vlastnom VPS vám dáva plnú kontrolu nad lokalitou dát, eliminuje poplatky za cloud za každú správu a umiestňuje vašu zbernicu správ čo najbližšie k vašim službám pre minimálnu latenciu.

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Kľúčové vlastnosti NATS

Pub/Sub zasielanie správ

Rozosielajte správy ľubovoľnému počtu odberateľov okamžite so smerovaním na základe témy a predplatnými so zástupnými znakmi pre flexibilné šírenie správ.

JetStream perzistencia

Uchovávanie, prehrávanie a spracovanie správ s trvalými dátovými tokmi a spotrebiteľmi — pridávajúc doručenie presne raz a históriu správ bez dodatočnej infraštruktúry.

Vzor požiadavka-odpoveď

Vytvorte RPC synchrónneho štýlu nad asynchrónnym zasielaním správ so vstavaným mechanizmom žiadosť-odpoveď, umožňujúcim volania medzi službami s automatickým spracovaním časového limitu.

Skupiny front

Rozdeľte prácu medzi horizontálne škálovaných spotrebiteľov pomocou skupín frontov – NATS automaticky vyvažuje záťaž správ medzi všetkých členov skupiny.

Vstavané klastrovanie

Vytvorte chybovzdorný klaster naprieč viacerými uzlami s automatickým objavovaním trás a replikáciou JetStream založenou na RAFT pre vysokú dostupnosť.

HTTP monitorovanie

Prezrite si stav servera, štatistiky pripojenia, metriky JetStream a údaje o predplatnom prostredníctvom vstavaného monitorovacieho koncového bodu na porte 8222.

Prečo spustiť NATS na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť

Gad Iradufasha
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