Nasadenie NATS jedným kliknutím.
Cloud-natívny, vysokovýkonný systém na zasielanie správ s latenciou pod milisekundu pre mikroslužby, IoT a distribuované aplikácie.
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S čím sa dá postaviť NATS
NATS je ľahký, open-source systém na zasielanie správ, vytvorený pre cloud-native architektúry. Poskytuje zasielanie správ typu publish-subscribe, request-reply a queue group s odozvou pod milisekundu a s minimálnymi nárokmi na zdroje — binárny súbor servera má menej ako 20 MB a nevyžaduje žiadne externé závislosti. NATS spracuje milióny správ za sekundu, čo z neho robí jedného z najrýchlejších dostupných message brokerov.
JetStream, vstavaná perzistentná vrstva NATS, pridáva trvalé streamy, opakovanie a doručenie presne raz bez potreby samostatnej fronty alebo databázovej služby. Samostatné hostovanie NATS na vašom vlastnom VPS vám dáva plnú kontrolu nad lokalitou dát, eliminuje poplatky za cloud za každú správu a umiestňuje vašu zbernicu správ čo najbližšie k vašim službám pre minimálnu latenciu.
Kľúčové vlastnosti NATS
Pub/Sub zasielanie správ
Rozosielajte správy ľubovoľnému počtu odberateľov okamžite so smerovaním na základe témy a predplatnými so zástupnými znakmi pre flexibilné šírenie správ.
JetStream perzistencia
Uchovávanie, prehrávanie a spracovanie správ s trvalými dátovými tokmi a spotrebiteľmi — pridávajúc doručenie presne raz a históriu správ bez dodatočnej infraštruktúry.
Vzor požiadavka-odpoveď
Vytvorte RPC synchrónneho štýlu nad asynchrónnym zasielaním správ so vstavaným mechanizmom žiadosť-odpoveď, umožňujúcim volania medzi službami s automatickým spracovaním časového limitu.
Skupiny front
Rozdeľte prácu medzi horizontálne škálovaných spotrebiteľov pomocou skupín frontov – NATS automaticky vyvažuje záťaž správ medzi všetkých členov skupiny.
Vstavané klastrovanie
Vytvorte chybovzdorný klaster naprieč viacerými uzlami s automatickým objavovaním trás a replikáciou JetStream založenou na RAFT pre vysokú dostupnosť.
HTTP monitorovanie
Prezrite si stav servera, štatistiky pripojenia, metriky JetStream a údaje o predplatnom prostredníctvom vstavaného monitorovacieho koncového bodu na porte 8222.
Prečo spustiť NATS na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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