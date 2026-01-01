Nasadenie DHIS2 jedným kliknutím.
Platforma zdravotných informácií s otvoreným zdrojovým kódom, ktorú používajú národné zdravotnícke služby vo viac ako 70 krajinách po celom svete.
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S čím sa dá postaviť DHIS2
DHIS2 je najväčší open-source systém riadenia zdravotníckych informácií na svete, nasadený vo viac ako 70 krajinách na zhromažďovanie, analýzu a vykazovanie rutinných údajov o zdraví, imunizácii, sledovaní chorôb a logistike. Vyvinutý Univerzitou v Osle a globálnou komunitou partnerov z verejného sektora, podporuje národné zdravotnícke programy slúžiace približne 2,4 miliardám ľudí.
Vlastné hostovanie DHIS2 na vašom vlastnom VPS udržiava citlivé údaje o pacientoch a programoch plne pod vašou jurisdikciou, umožňuje vám prispôsobiť metadáta, dashboardy a integrácie miestnym pracovným postupom a vyhýba sa poplatkom za používateľa spojeným s proprietárnymi dodávateľmi HMIS.
Kľúčové vlastnosti DHIS2
Viackanálový zber dát
Zhromažďujte agregované, individuálne a udalostné dáta prostredníctvom webových formulárov, klientov Android, SMS a hromadných importov naprieč tisíckami zariadení.
Vizuálna analytika
Vytvorte kontingenčné tabuľky, grafy, mapy a dashboardy priamo zo získaných dát bez exportovania do externých nástrojov.
Sledovacie programy
Sledujte jednotlivé prípady, príjemcov a dodávateľské reťazce v priebehu času pomocou konfigurovateľných programov na dlhodobé sledovanie.
Správa metadát
Definujte organizačné jednotky, dátové prvky, indikátory a validačné pravidlá prostredníctvom flexibilného modelu prispôsobeného ministerstvami zdravotníctva.
RESTful Web API
Integrujte registre, laboratórne systémy a reportovacie kanály prostredníctvom zdokumentovaného REST API a aplikačnej platformy DHIS2.
Offlineový Android
Terénni pracovníci zaznamenávajú dáta offline pomocou aplikácie DHIS2 Android Capture a synchronizujú ich, keď sa obnoví pripojenie.
Prečo spustiť DHIS2 na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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