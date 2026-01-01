Zľava až do výšky 69 % na DHIS2

Nasadenie DHIS2 jedným kliknutím.

Platforma zdravotných informácií s otvoreným zdrojovým kódom, ktorú používajú národné zdravotnícke služby vo viac ako 70 krajinách po celom svete.

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VPS spravované umelou inteligenciou
7,79/mes.
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30-dňová záruka vrátenia peňazí
Nasadenie DHIS2 jedným kliknutím.

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KVM 2
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Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
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RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
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Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
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KVM 8
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Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť DHIS2

DHIS2 je najväčší open-source systém riadenia zdravotníckych informácií na svete, nasadený vo viac ako 70 krajinách na zhromažďovanie, analýzu a vykazovanie rutinných údajov o zdraví, imunizácii, sledovaní chorôb a logistike. Vyvinutý Univerzitou v Osle a globálnou komunitou partnerov z verejného sektora, podporuje národné zdravotnícke programy slúžiace približne 2,4 miliardám ľudí.

Vlastné hostovanie DHIS2 na vašom vlastnom VPS udržiava citlivé údaje o pacientoch a programoch plne pod vašou jurisdikciou, umožňuje vám prispôsobiť metadáta, dashboardy a integrácie miestnym pracovným postupom a vyhýba sa poplatkom za používateľa spojeným s proprietárnymi dodávateľmi HMIS.

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Kľúčové vlastnosti DHIS2

Viackanálový zber dát

Zhromažďujte agregované, individuálne a udalostné dáta prostredníctvom webových formulárov, klientov Android, SMS a hromadných importov naprieč tisíckami zariadení.

Vizuálna analytika

Vytvorte kontingenčné tabuľky, grafy, mapy a dashboardy priamo zo získaných dát bez exportovania do externých nástrojov.

Sledovacie programy

Sledujte jednotlivé prípady, príjemcov a dodávateľské reťazce v priebehu času pomocou konfigurovateľných programov na dlhodobé sledovanie.

Správa metadát

Definujte organizačné jednotky, dátové prvky, indikátory a validačné pravidlá prostredníctvom flexibilného modelu prispôsobeného ministerstvami zdravotníctva.

RESTful Web API

Integrujte registre, laboratórne systémy a reportovacie kanály prostredníctvom zdokumentovaného REST API a aplikačnej platformy DHIS2.

Offlineový Android

Terénni pracovníci zaznamenávajú dáta offline pomocou aplikácie DHIS2 Android Capture a synchronizujú ich, keď sa obnoví pripojenie.

Prečo spustiť DHIS2 na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť

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