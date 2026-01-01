Nasaďte OmniRoute jednoklikovou inštaláciou.
Samo-hostovaná AI brána, ktorá smeruje akýkoľvek veľký jazykový model (LLM) cez jeden koncový bod kompatibilný s OpenAI s inteligentným záložným mechanizmom a kompresiou tokenov.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť OmniRoute
OmniRoute je samoobslužná AI brána, ktorá zjednocuje viac ako 230 poskytovateľov modelov za jediným koncovým bodom kompatibilným s OpenAI. Nasmerujte Claude Code, Codex, Cursor, Cline alebo Copilot na jednu URL adresu a OmniRoute smeruje každú požiadavku na najlepší dostupný model — vrátane desiatok bezplatných úrovní Claude, GPT a Gemini — s automatickým zálohovaním, keď poskytovateľ zlyhá alebo dosiahne limit.
Jeho vrstvená kompresia RTK a Caveman orezáva 15–95 % tokenov predtým, ako požiadavky opustia váš server, čím sa znižujú náklady a latencia, zatiaľ čo MCP, A2A a multimodálne API udržiavajú pokročilé pracovné postupy funkčné. Spustenie OmniRoute na vašom vlastnom VPS znamená, že vaše API kľúče, pravidlá smerovania a údaje o používaní zostávajú pod vašou kontrolou namiesto hostovaného proxy.
Kľúčové vlastnosti OmniRoute
Jeden jednotný koncový bod
Vystavte jedno API kompatibilné s OpenAI a pripojte Claude Code, Codex, Cursor, Cline alebo Copilot bez nastavenia pre každý nástroj.
231+ poskytovateľov
Smerujte dopyty cez viac ako 231 poskytovateľov modelov, vrátane 50+ bezplatných úrovní Claude, GPT a Gemini.
Inteligentné automatické prepadnutie
Automaticky zopakovať pokus u iného poskytovateľa, ak jeden zlyhá, dosiahne limit rýchlosti alebo vráti chybu, čím sa zabezpečí nepretržitá prevádzka vašich agentov.
Kompresia tokenov
Skladaná kompresia RTK a Caveman znižuje 15–95 % tokenov na požiadavku, aby sa znížili náklady a zrýchlili odpovede.
MCP a multimodálny
Vstavané rozhrania API MCP, A2A a multimodálne vám umožňujú prepojiť OmniRoute s nástrojmi pre agentov a pracovnými postupmi pre obrázky alebo zvuk.
Prečo spustiť OmniRoute na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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