Zľava až do výšky 69 % na PrivateBin

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Pastebin šifrovaný s nulovou znalosťou, kde server nikdy nevidí váš obsah — všetko šifrovanie a dešifrovanie prebieha výhradne v prehliadači.

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VPS spravované umelou inteligenciou
5,49/mes.
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64,99
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Šírka pásma: 32 TB
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KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť PrivateBin

PrivateBin je minimalistický open-source pastebin, kde je obsah šifrovaný 256-bitovým AES-GCM priamo v prehliadači predtým, ako sa dostane na server. Dešifrovací kľúč sa nachádza iba vo fragmente URL adresy, ktorý prehliadače nikdy neposielajú na server — čo znamená, že ani operátor servera nemôže prečítať to, čo zdieľate. S viac ako 8 000 hviezdičkami na GitHub je to jeden z najdôveryhodnejších nástrojov na zdieľanie s nulovými znalosťami, ktoré sú k dispozícii.

Vlastné hostovanie PrivateBin na vašom VPS udržuje vašu zdieľaciu infraštruktúru úplne súkromnú — žiadna služba tretej strany nevidí vaše vloženia — a ľahký kontajner Alpine vyžaduje minimálne zdroje, pričom vám poskytuje plnú kontrolu nad politikami uchovávania, limitmi veľkosti súborov a prístupom.

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S čím sa dá postaviť {name}

Kľúčové vlastnosti PrivateBin

Šifrovanie s nulovou znalosťou

256-bit AES-GCM šifrovanie beží úplne v prehliadači, takže server ukladá iba šifrovaný text a nikdy nemôže pristupovať k vášmu nešifrovanému obsahu.

Spáliť po prečítaní

Jednorazové prilepenia sa automaticky vymažú po prvom zobrazení, čo ich robí ideálnymi na zdieľanie hesiel, tokenov alebo akéhokoľvek tajomstva, ktoré by nemalo pretrvávať.

Ochrana heslom

Pridajte voliteľné heslo k URL kľúču pre druhú vrstvu kontroly prístupu pre obzvlášť citlivé vloženia.

Zvýrazňovanie syntaxe

Viac ako 200 tém programovacích jazykov uľahčuje zdieľanie a kontrolu úryvkov kódu s čitateľným formátovaním a farebne odlíšenou syntaxou.

Účty sa nevyžadujú

Ktokoľvek s odkazom môže okamžite prečítať príspevok — žiadna registrácia, žiadne sledovanie a žiadne používateľské údaje zhromaždené alebo uložené serverom.

Prečo spustiť PrivateBin na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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