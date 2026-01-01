Nasadiť PrivateBin jedným kliknutím.
Pastebin šifrovaný s nulovou znalosťou, kde server nikdy nevidí váš obsah — všetko šifrovanie a dešifrovanie prebieha výhradne v prehliadači.
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S čím sa dá postaviť PrivateBin
PrivateBin je minimalistický open-source pastebin, kde je obsah šifrovaný 256-bitovým AES-GCM priamo v prehliadači predtým, ako sa dostane na server. Dešifrovací kľúč sa nachádza iba vo fragmente URL adresy, ktorý prehliadače nikdy neposielajú na server — čo znamená, že ani operátor servera nemôže prečítať to, čo zdieľate. S viac ako 8 000 hviezdičkami na GitHub je to jeden z najdôveryhodnejších nástrojov na zdieľanie s nulovými znalosťami, ktoré sú k dispozícii.
Vlastné hostovanie PrivateBin na vašom VPS udržuje vašu zdieľaciu infraštruktúru úplne súkromnú — žiadna služba tretej strany nevidí vaše vloženia — a ľahký kontajner Alpine vyžaduje minimálne zdroje, pričom vám poskytuje plnú kontrolu nad politikami uchovávania, limitmi veľkosti súborov a prístupom.
Kľúčové vlastnosti PrivateBin
Šifrovanie s nulovou znalosťou
256-bit AES-GCM šifrovanie beží úplne v prehliadači, takže server ukladá iba šifrovaný text a nikdy nemôže pristupovať k vášmu nešifrovanému obsahu.
Spáliť po prečítaní
Jednorazové prilepenia sa automaticky vymažú po prvom zobrazení, čo ich robí ideálnymi na zdieľanie hesiel, tokenov alebo akéhokoľvek tajomstva, ktoré by nemalo pretrvávať.
Ochrana heslom
Pridajte voliteľné heslo k URL kľúču pre druhú vrstvu kontroly prístupu pre obzvlášť citlivé vloženia.
Zvýrazňovanie syntaxe
Viac ako 200 tém programovacích jazykov uľahčuje zdieľanie a kontrolu úryvkov kódu s čitateľným formátovaním a farebne odlíšenou syntaxou.
Účty sa nevyžadujú
Ktokoľvek s odkazom môže okamžite prečítať príspevok — žiadna registrácia, žiadne sledovanie a žiadne používateľské údaje zhromaždené alebo uložené serverom.
Prečo spustiť PrivateBin na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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