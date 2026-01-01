Nasadenie FileFlows inštaláciou jedným kliknutím.
Automatický procesor mediálnych súborov, ktorý inteligentne prekóduje a optimalizuje vašu knižnicu, čím znižuje veľkosť súborov až o 90 %.
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S čím sa dá postaviť FileFlows
FileFlows je inteligentný systém na spracovanie súborov, ktorý automaticky spravuje a optimalizuje vašu mediálnu knižnicu prostredníctvom prispôsobiteľných vizuálnych pracovných postupov. Monitoruje adresáre pre nové súbory, aplikuje inteligentné pravidlá transkódovania a dokáže znížiť požiadavky na úložisko až o 90 % — to všetko bez manuálneho zásahu. Podpora hardvérovej akcelerácie pre Intel QuickSync, NVIDIA a AMD udržuje spracovanie rýchle aj pri veľkých knižniciach.
Vlastné hostovanie FileFlows na vašom VPS poskytuje vašim mediálnym pracovným postupom vyhradené zdroje CPU nepretržite, udržuje spracovanie vašej knižnice úplne súkromné a vyhýba sa nákladom za súbor a obmedzeniam šírky pásma cloudových transkódovacích služieb.
Kľúčové vlastnosti FileFlows
Vizuálny návrhár toku
Vytvárajte vlastné spracovateľské pipeline pomocou editora tokov s funkciou drag-and-drop – nie je potrebné žiadne skriptovanie na vytváranie komplexných viacstupňových pracovných postupov.
Až 90 % zmenšenie
Inteligentné transkódovanie do H.265/HEVC, AV1 a iných moderných kodekov výrazne zmenšuje veľkosť súborov pri zachovaní vizuálnej kvality.
Hardvérová akcelerácia
Podporuje enkodéry Intel QuickSync, NVIDIA NVENC a AMD na odľahčenie transkódovania z CPU a spracovanie súborov výrazne rýchlejšie.
Automatické monitorovanie súborov
Monitoruje adresáre pre nové súbory a automaticky spúšťa spracovanie, takže vaša knižnica zostane optimalizovaná bez manuálneho zásahu.
Ekosystém pluginov
Rozšírte FileFlows pomocou zásuvných modulov pre normalizáciu zvuku, správu titulkov, premenovanie súborov a integráciu s mediálnymi servermi ako Plex a Jellyfin.
Prečo spustiť FileFlows na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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