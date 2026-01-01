Nasaďte WBO jednoklikovou inštaláciou.
Kolaboratívna tabuľa v reálnom čase na tímový brainstorming, vzdialené stretnutia a vizuálne plánovanie na zdieľanom plátne.
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S čím sa dá postaviť WBO
WBO (Whiteboard Online) je samoobslužná kolaboratívna tabuľa v reálnom čase, ktorá umožňuje viacerým používateľom súčasne kresliť, písať a pridávať poznámky na zdieľané nekonečné plátno. Podporuje voľné kreslenie, geometrické tvary, text a vkladanie obrázkov s okamžitou synchronizáciou medzi všetkými pripojenými účastníkmi.
Vlastný hosting WBO na VPS poskytuje tímom súkromnú tabuľu, ktorá zostáva aktívna medzi reláciami bez vystavenia obsahu službám tretích strán. Trvalé plátno zostáva prístupné na stabilnej URL adrese pre prebiehajúce projekty, čo ju robí ideálnou pre vzdialené plánovanie sprintov, výučbu, technické diagramy a kreatívne brainstormingové stretnutia.
Kľúčové vlastnosti WBO
Spolupráca v reálnom čase
Viacerí používatelia kreslia a anotujú na rovnakom plátne súčasne s okamžitou synchronizáciou a bez potreby obnovenia.
Trvalé plátno
Obsah tabule sa automaticky ukladá a je prístupný na rovnakej URL adrese vždy, keď sa účastníci znova pripoja.
Kresliace nástroje
Kreslenie od ruky, geometrické tvary, textové štítky a nahrávanie obrázkov pokrývajú celý rozsah prípadov použitia tabule.
Nevyžaduje sa účet
Ktokoľvek s URL adresou tabule sa môže okamžite pripojiť a prispievať bez registrácie alebo prihlasovacích prekážok.
Prečo spustiť WBO na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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