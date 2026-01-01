Nasaďte FitTrackee jednoklikovou inštaláciou.
Sledovač outdoorových aktivít s vlastným hostingom na nahrávanie GPX, mapy trás a štatistiky tréningov v rámci behu, cyklistiky a turistiky.
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S čím sa dá postaviť FitTrackee
FitTrackee je samo-hostovaný sledovač outdoorových aktivít vytvorený pre bežcov, cyklistov, turistov a kohokoľvek, kto zaznamenáva GPX trasy na športových hodinkách, telefóne alebo GPS zariadení. Nahrávajte súbory aktivít, vizualizujte trasy na interaktívnych mapách a prezerajte si štatistiky vzdialenosti, prevýšenia, rýchlosti a trvania — všetko na infraštruktúre, ktorú vlastníte, bez toho, aby akákoľvek fitness platforma tretej strany zbierala vaše údaje o pohybe.
Spustenie FitTrackee na VPS udržiava vašu históriu tréningov, záznamy polohy a osobné rekordy súkromné a prenosné. Podpora viacerých používateľov, zdokumentované REST API, voliteľné údaje o počasí pre každý tréning a federácia založená na ActivityPub z neho robia praktickú alternatívu k Strave alebo Garmin Connect pre jednotlivcov, malé kluby a športovcov dbajúcich na súkromie.
Kľúčové vlastnosti FitTrackee
Nahrávanie súborov GPX
Importujte GPX trasy zo športových hodiniek, telefónov a GPS zariadení na vytvorenie súkromného archívu každej outdoorovej aktivity.
Interaktívne mapy trás
Vizualizujte si každý tréning na mapách založených na OpenStreetMap s plným prehrávaním trasy, priblížením a detailnými zobrazeniami pre jednotlivé segmenty.
Štatistiky činnosti
Sledovanie vzdialenosti, trvania, prevýšenia, priemernej rýchlosti a tempa vo všetkých zaznamenaných tréningoch a časových obdobiach.
Viacšportová podpora
Zaznamenávajte beh, cyklistiku, turistiku, lyžovanie a iné outdoorové športy na jednej časovej osi s prehľadmi pre jednotlivé športy.
REST API a federácia
Dokumentované REST API a voliteľná federácia ActivityPub vám umožňujú skriptovať integrácie a zdieľať aktivity naprieč fediversom.
Viacužívateľské ovládacie prvky súkromia
Poskytujte účty pre rodinu, priateľov alebo členov klubu s nastaveniami viditeľnosti pre jednotlivé aktivity a registráciou spravovanou administrátorom.
Prečo spustiť FitTrackee na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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