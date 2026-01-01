Nasaďte TaskTrove jednoklikovou inštaláciou.
Vlastne hostovaný správca osobných úloh s parsovaním prirodzeného jazyka, opakovanými úlohami a zobrazeniami Kanban a kalendára.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť TaskTrove
TaskTrove je ľahká, samo-hostovaná aplikácia na správu úloh, ktorá ukladá všetky dáta ako obyčajné súbory JSON — nie je potrebná žiadna databáza. Analyzuje vstup v prirodzenom jazyku pre dátumy a časy, podporuje neobmedzené podúlohy a opakujúce sa vzory úloh a organizuje prácu do projektov s farebne odlíšenými štítkami. Viaceré zobrazenia — zoznam, Kanban tabuľa a kalendár — vám umožňujú pracovať s úlohami v akomkoľvek rozložení, ktoré sa hodí pre daný okamih.
Na rozdiel od cloudových aplikácií na správu úloh, ktoré synchronizujú dáta prostredníctvom serverov tretích strán, TaskTrove beží výhradne na vašom vlastnom VPS bez sledovania, bez analýzy používania a bez závislostí na externých API. Dáta úloh sú uložené ako čitateľné súbory JSON, ktoré je možné zálohovať, prenášať alebo kontrolovať pomocou ľubovoľného textového editora.
Kľúčové vlastnosti TaskTrove
Syntaktická analýza prirodzeného jazyka
Napíšte „zajtra o 14:00“ alebo „každý piatok“ na nastavenie termínov a opakujúcich sa plánov bez použitia výberu dátumu.
Kanban a zobrazenia kalendára
Prepínajte medzi rozloženiami zoznamu, Kanban tabule a kalendára, aby ste pracovali s vašimi úlohami v zobrazení, ktoré najlepšie zodpovedá vášmu aktuálnemu zameraniu.
Opakujúce sa vzory úloh
Nastavte denné, týždenné, mesačné alebo plne vlastné pravidlá opakovania, aby sa rutinné úlohy automaticky preplánovali bez manuálneho zadávania.
Organizácia projektu
Zoskupte úlohy do projektov so sekciami, farebne odlíšenými štítkami a neobmedzeným počtom podúloh, aby ste udržali komplexnú prácu štruktúrovanú a prehľadnú.
Súborové úložisko
Všetky úlohy sú uložené ako obyčajné súbory JSON – jednoduché na zálohovanie, prenos do inej inštancie alebo priame čítanie bez databázového nástroja.
Prečo spustiť TaskTrove na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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