Inštalácia Kavita jedným kliknutím.
Samoobslužná digitálna knižnica pre komiksy, manga, light novely a e-knihy so špecializovanými čítačkami a podporou viacerých používateľov.
Vyberte si VPS plán pre Kavita
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Kavita
Kavita je digitálny knižničný manažér s bohatými funkciami, ktorý si môžete hostiť sami, podporujúci formáty CBZ, CBR, EPUB, PDF a všetky hlavné formáty komiksov a e-kníh. Automaticky skenuje a katalogizuje vaše médiá s automatickou extrakciou metadát a poskytuje špecializované rozhrania čítačky optimalizované pre každý typ obsahu — vrátane dvojstranových komiksových rozložení, toku mangy sprava doľava a nepretržitého posúvania Webtoon.
Hostovanie Kavity na vašom vlastnom VPS sprístupňuje celú vašu zbierku 24/7 z akéhokoľvek zariadenia bez závislosti od dostupnosti domáceho hardvéru. Podpora viacerých používateľov s povoleniami založenými na rolách umožňuje rodinám zdieľať knižnicu s kontrolou prístupu primeranou veku, zatiaľ čo podpora OPDS znamená, že akákoľvek kompatibilná čítacia aplikácia sa môže pripojiť k vášmu serveru.
Kľúčové vlastnosti Kavita
Univerzálna podpora formátov
Čítajte súbory CBZ, CBR, CB7, CBT, PDF a EPUB s automatickou detekciou formátu a vykresľovaním optimalizovaným pre každý typ súboru.
Špecializovaní čitatelia
Špecializované režimy čítania pre komiksy, mangu (sprava doľava), e-knihy a posúvanie Webtoonov sa automaticky prispôsobia každému typu obsahu.
Viacužívateľské knižnice
Vytvorte neobmedzené používateľské účty s administrátorskými, knihovníckymi a čitateľskými rolami a ovládacími prvkami vekového obmedzenia pre bezpečné prehliadanie pre rodiny.
Inteligentné metadáta
Kavita+ sa pripája k Comic Vine, AniList a ďalším poskytovateľom, aby automaticky obohatila vašu knižnicu o obaly, popisy a informácie o tvorcoch.
Podpora OPDS a Tachiyomi
Pristupujte k svojej knižnici prostredníctvom akejkoľvek aplikácie kompatibilnej s OPDS alebo rozšírenia Tachiyomi v systéme Android, čo vám poskytuje flexibilitu pri čítaní.
Prečo spustiť Kavita na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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