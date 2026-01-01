Zľava až do výšky 69 % na Kavita

Inštalácia Kavita jedným kliknutím.

Samoobslužná digitálna knižnica pre komiksy, manga, light novely a e-knihy so špecializovanými čítačkami a podporou viacerých používateľov.

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VPS spravované umelou inteligenciou
5,49/mes.
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30-dňová záruka vrátenia peňazí
Inštalácia Kavita jedným kliknutím.

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69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Kavita

Kavita je digitálny knižničný manažér s bohatými funkciami, ktorý si môžete hostiť sami, podporujúci formáty CBZ, CBR, EPUB, PDF a všetky hlavné formáty komiksov a e-kníh. Automaticky skenuje a katalogizuje vaše médiá s automatickou extrakciou metadát a poskytuje špecializované rozhrania čítačky optimalizované pre každý typ obsahu — vrátane dvojstranových komiksových rozložení, toku mangy sprava doľava a nepretržitého posúvania Webtoon.

Hostovanie Kavity na vašom vlastnom VPS sprístupňuje celú vašu zbierku 24/7 z akéhokoľvek zariadenia bez závislosti od dostupnosti domáceho hardvéru. Podpora viacerých používateľov s povoleniami založenými na rolách umožňuje rodinám zdieľať knižnicu s kontrolou prístupu primeranou veku, zatiaľ čo podpora OPDS znamená, že akákoľvek kompatibilná čítacia aplikácia sa môže pripojiť k vášmu serveru.

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Kľúčové vlastnosti Kavita

Univerzálna podpora formátov

Čítajte súbory CBZ, CBR, CB7, CBT, PDF a EPUB s automatickou detekciou formátu a vykresľovaním optimalizovaným pre každý typ súboru.

Špecializovaní čitatelia

Špecializované režimy čítania pre komiksy, mangu (sprava doľava), e-knihy a posúvanie Webtoonov sa automaticky prispôsobia každému typu obsahu.

Viacužívateľské knižnice

Vytvorte neobmedzené používateľské účty s administrátorskými, knihovníckymi a čitateľskými rolami a ovládacími prvkami vekového obmedzenia pre bezpečné prehliadanie pre rodiny.

Inteligentné metadáta

Kavita+ sa pripája k Comic Vine, AniList a ďalším poskytovateľom, aby automaticky obohatila vašu knižnicu o obaly, popisy a informácie o tvorcoch.

Podpora OPDS a Tachiyomi

Pristupujte k svojej knižnici prostredníctvom akejkoľvek aplikácie kompatibilnej s OPDS alebo rozšírenia Tachiyomi v systéme Android, čo vám poskytuje flexibilitu pri čítaní.

Prečo spustiť Kavita na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť

Gad Iradufasha
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