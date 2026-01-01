Nasaďte R2R jednoklikovou inštaláciou.
RAG rámec pripravený na produkciu s hybridným vyhľadávaním, grafmi znalostí a agentným vyhľadávacím API pre aplikácie AI.
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S čím sa dá postaviť R2R
R2R je open-source framework pre generovanie s rozšíreným vyhľadávaním, navrhnutý pre produkčné nasadenie od prvého dňa. Kombinuje hybridné sémantické a kľúčové vyhľadávanie s fúziou recipročných poradí, automatickou konštrukciou grafu znalostí, multimodálnym príjmom dokumentov a agentným vyhľadávacím API, ktoré umožňuje veľkým jazykovým modelom (LLM) orchestráciu vyhľadávania ako súčasť ich úvahového cyklu.
Vlastné hostovanie R2R na vašom vlastnom VPS udržiava dokumenty, vektorové indexy a históriu konverzácií pod vašou plnou kontrolou, bez poplatkov za jednotlivé dopyty a bez prístupu tretích strán k vašej znalostnej báze. Toto nasadenie spája R2R API s oficiálnym dashboardom a úložiskom PostgreSQL plus pgvector, čo vám poskytuje kompletný RAG stack, ktorý môžete rozšíriť o akéhokoľvek poskytovateľa LLM.
Kľúčové vlastnosti R2R
Hybridné vyhľadávanie
Skombinujte vektorovú podobnosť a fulltextové vyhľadávanie kľúčových slov s recipročnou fúziou poradia na zobrazenie najrelevantnejšieho kontextu pre každý dopyt.
Grafy znalostí
Automatická extrakcia entít a vzťahov vytvára grafový index popri vektoroch, umožňujúc medzidokumentové uvažovanie, ktorému sa ploché vyhľadávanie nemôže rovnať.
Multimodálne prijímanie
Spracujte súbory PDF, dokumenty Word, tabuľky, obrázky a zvuk do jednotného indexu bez písania vlastného kódu na príjem dát pre každý formát.
Agentický RAG
Uvažujúci agenti opakovane získavajú, kritizujú a zdokonaľujú odpovede – čím vytvárajú kvalitnejšie odpovede ako jednorazové RAG pipeline.
Viacdodávateľské veľké jazykové modely (LLM)
Pripojte OpenAI, Anthropic, Google, Azure, Ollama a viac ako 20 ďalších poskytovateľov LLM prostredníctvom jedinej konfigurácie – nie je potrebné žiadne preindexovanie.
REST API a SDKs
Plnohodnotné REST API plus oficiálne súpravy SDK pre Python a JavaScript vám umožňujú vložiť vyhľadávanie R2R do vlastných aplikácií a automatizovaných procesov.
Prečo spustiť R2R na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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