Nasadiť Tududi jedným kliknutím.
Samoobslužný správca úloh a projektov s synchronizáciou CalDAV, opakovanými úlohami a autentifikáciou OIDC.
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S čím sa dá postaviť Tududi
Tududi je samoobslužná aplikácia na zvýšenie produktivity pre správu úloh, projektov, oblastí a poznámok v čistej hierarchickej štruktúre. Presahuje rámec základných zoznamov úloh s plnohodnotným nástrojom na opakované úlohy, synchronizáciou CalDAV (tasks.org, Apple Reminders, Thunderbird), integráciou Telegramu na vytváranie úloh a denné súhrny a voliteľným OIDC/SSO pre tímové nasadenia. Rozhranie podporuje 24 jazykov a tmavý/svetlý režim.
Samoobslužné hostovanie Tududi uchováva vaše údaje o úlohách výlučne na vašom vlastnom serveri – žiadne predplatné, žiadna ťažba dát a žiadny prístup tretích strán k vašim projektom a poznámkam. Pretože beží na SQLite, nie je potrebné spravovať žiadnu samostatnú databázovú službu: jeden kontajner, dva zväzky a váš nástroj na zvýšenie produktivity beží za HTTPS.
Kľúčové vlastnosti Tududi
Hierarchia projektov a oblastí
Organizujte úlohy v rámci projektov, zoskupujte projekty do oblastí a sledujte priebeh čiastkových úloh — všetko v jedinom prehľadnom rozhraní.
CalDAV synchronizácia
Synchronizujte úlohy obojsmerne s akýmkoľvek klientom kompatibilným s CalDAV: tasks.org, Apple Reminders, Thunderbird a ďalšie.
Systém opakovaných úloh
Naplánujte úlohy tak, aby sa opakovali denne, týždenne, mesačne alebo podľa vlastných vzorov s automatickým generovaním budúcich inštancií.
Integrácia Telegramu
Vytvárajte úlohy a prijímajte denné súhrny prostredníctvom bota Telegramu bez otvorenia webového rozhrania.
Podpora OIDC a SSO
Autentifikujte sa cez Google, Okta, Keycloak, Azure AD alebo akéhokoľvek poskytovateľa OpenID Connect pre tímové nasadenia.
Prečo spustiť Tududi na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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