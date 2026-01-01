Nasaďte Bionic GPT jedným kliknutím.
Lokálne prevádzkovaná alternatíva ChatGPT s vlastným hostingom, s tímovým chatom, asistentmi poháňanými RAG a riadením prístupu na základe rolí pre podniky.
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S čím sa dá postaviť Bionic GPT
Bionic GPT je open-source lokálne nasadená náhrada za ChatGPT, navrhnutá pre organizácie, ktoré potrebujú generatívnu AI a zároveň chcú zachovať prísnu dôvernosť údajov. Postavená na vysokovýkonnom jadre Rust, spája známe rozhranie v štýle ChatGPT s podnikovými funkciami, ako sú tímové pracovné priestory, riadenie prístupu na základe rolí, záznamy auditu a agentné pipeline Retrieval-Augmented Generation pre akýkoľvek formát dokumentu.
Vlastné hostovanie Bionic GPT na vašom VPS udržiava výzvy, históriu chatu, vloženia a nahrané dokumenty vo vnútri infraštruktúry, ktorú kontrolujete, bez poplatkov za používateľa alebo zdieľania údajov s tretími stranami. Platforma sa pripája k akémukoľvek modelu kompatibilnému s OpenAI — lokálnym inštanciám Ollama alebo vzdialeným poskytovateľom — a zahŕňa PostgreSQL s pgvector pre sémantické vyhľadávanie plus vyhradený RAG engine pre príjem dokumentov a generovanie vložení.
Kľúčové vlastnosti Bionic GPT
Známy chatový zážitok
Prepracované rozhranie v štýle ChatGPT s históriou chatu a kompletným tematickým prispôsobením umožňuje tímom prijať nástroj bez preškolenia, zatiaľ čo rýchle používateľské rozhranie Rust udržuje interakcie svižné.
Agentní RAG asistenti
Vytvárajte asistentov založených na vašich vlastných dokumentoch — PDF, HTML, CSV, PPTX a ďalších — s bezkódovým rozdelením na časti, vkladaním a systémovými výzvami konfigurovanými prostredníctvom webového používateľského rozhrania.
Tímy a RBAC
Organizujte používateľov do izolovaných tímových pracovných priestorov, spravujte prístup k funkciám prostredníctvom rolí z vášho SSO a vynucujte limity používania tokenov pre jednotlivé roly, aby ste spravodlivo zdieľali kapacitu modelu.
Prineste akýkoľvek LLM
Pripojte sa k lokálnym modelom cez Ollama alebo vzdialených poskytovateľov pomocou API kompatibilných s OpenAI a nechajte používateľov prepínať medzi modelmi bez opustenia konverzácie.
Súkromie už v návrhu
Dokumenty, vloženia a história chatu zostávajú vo vašom VPS, s bezpečnosťou na úrovni riadkov Postgres a minimálnymi kontajnermi vytvorenými od základov, ktoré poskytujú hĺbkovú obranu.
Prečo spustiť Bionic GPT na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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