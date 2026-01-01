Zľava až do výšky 69 % na Bionic GPT

Nasaďte Bionic GPT jedným kliknutím.

Lokálne prevádzkovaná alternatíva ChatGPT s vlastným hostingom, s tímovým chatom, asistentmi poháňanými RAG a riadením prístupu na základe rolí pre podniky.

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VPS spravované umelou inteligenciou
5,49  /mes.
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Nasaďte Bionic GPT jedným kliknutím.

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69 % zľava
KVM 1
17,99 
5,49  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99 
7,99  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99 
10,99  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99 
21,99  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99 
5,49  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99 
7,99  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99 
10,99  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99 
21,99  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Bionic GPT

Bionic GPT je open-source lokálne nasadená náhrada za ChatGPT, navrhnutá pre organizácie, ktoré potrebujú generatívnu AI a zároveň chcú zachovať prísnu dôvernosť údajov. Postavená na vysokovýkonnom jadre Rust, spája známe rozhranie v štýle ChatGPT s podnikovými funkciami, ako sú tímové pracovné priestory, riadenie prístupu na základe rolí, záznamy auditu a agentné pipeline Retrieval-Augmented Generation pre akýkoľvek formát dokumentu.

Vlastné hostovanie Bionic GPT na vašom VPS udržiava výzvy, históriu chatu, vloženia a nahrané dokumenty vo vnútri infraštruktúry, ktorú kontrolujete, bez poplatkov za používateľa alebo zdieľania údajov s tretími stranami. Platforma sa pripája k akémukoľvek modelu kompatibilnému s OpenAI — lokálnym inštanciám Ollama alebo vzdialeným poskytovateľom — a zahŕňa PostgreSQL s pgvector pre sémantické vyhľadávanie plus vyhradený RAG engine pre príjem dokumentov a generovanie vložení.

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Kľúčové vlastnosti Bionic GPT

Známy chatový zážitok

Prepracované rozhranie v štýle ChatGPT s históriou chatu a kompletným tematickým prispôsobením umožňuje tímom prijať nástroj bez preškolenia, zatiaľ čo rýchle používateľské rozhranie Rust udržuje interakcie svižné.

Agentní RAG asistenti

Vytvárajte asistentov založených na vašich vlastných dokumentoch — PDF, HTML, CSV, PPTX a ďalších — s bezkódovým rozdelením na časti, vkladaním a systémovými výzvami konfigurovanými prostredníctvom webového používateľského rozhrania.

Tímy a RBAC

Organizujte používateľov do izolovaných tímových pracovných priestorov, spravujte prístup k funkciám prostredníctvom rolí z vášho SSO a vynucujte limity používania tokenov pre jednotlivé roly, aby ste spravodlivo zdieľali kapacitu modelu.

Prineste akýkoľvek LLM

Pripojte sa k lokálnym modelom cez Ollama alebo vzdialených poskytovateľov pomocou API kompatibilných s OpenAI a nechajte používateľov prepínať medzi modelmi bez opustenia konverzácie.

Súkromie už v návrhu

Dokumenty, vloženia a história chatu zostávajú vo vašom VPS, s bezpečnosťou na úrovni riadkov Postgres a minimálnymi kontajnermi vytvorenými od základov, ktoré poskytujú hĺbkovú obranu.

Prečo spustiť Bionic GPT na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť

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