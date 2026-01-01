Nasadiť Nexus Repository Manager inštaláciou jedným kliknutím.
Univerzálny správca úložiska artefaktov podporujúci Maven, npm, Docker, PyPI a ďalšie.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Nexus Repository Manager
Sonatype Nexus Repository Manager je priemyselný štandard úložiska artefaktov na ukladanie, organizovanie a distribúciu artefaktov zostavenia naprieč každým hlavným formátom balíkov. Slúži ako univerzálna proxy cache pre Maven Central, npm, PyPI, Docker Hub a desiatky ďalších registrov, čím dramaticky znižuje externé sťahovanie a urýchľuje zostavenia.
Vlastné hostovanie Nexusu na vašom vlastnom VPS vám dáva plnú kontrolu nad ukladaním artefaktov, prístupovými politikami a bezpečnostným skenovaním. Tímy získajú jeden zdroj pravdy pre všetky závislosti – verejné a súkromné – bez cenotvorby za používateľa alebo obmedzení cloudového úložiska.
Kľúčové vlastnosti Nexus Repository Manager
Podpora univerzálneho formátu
Hostujte a proxy Maven, npm, NuGet, PyPI, Docker, Helm, Go a mnoho ďalších formátov z jednej inštancie.
Proxy a cache
Kešujte vzdialené artefakty lokálne, aby zostavenia nikdy nezlyhali, pretože nadradený register je pomalý alebo nedostupný.
Súkromné úložiská
Publikujte proprietárne knižnice a obrazy Docker do súkromných hostovaných repozitárov s podrobnou kontrolou prístupu.
Vyhľadávanie komponentov
Fulltextové vyhľadávanie vo všetkých úložiskách umožňuje vývojárom rýchlo nájsť konkrétne verzie artefaktov a ich metadáta.
Prístup na základe rolí
Definujte podrobné oprávnenia pre každé úložisko, aby tímy videli a publikovali iba do úložísk, ktoré vlastnia.
Prečo spustiť Nexus Repository Manager na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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