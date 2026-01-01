Nasadiť Tinode jedným kliknutím.
Platforma na okamžité správy s otvoreným zdrojovým kódom s mobilnými a webovými klientmi, chatom v reálnom čase a podporou end-to-end šifrovania.
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S čím sa dá postaviť Tinode
Tinode je plne open-source platforma na okamžité správy, ktorá poskytuje kompletný balík — backend server Go, oficiálnych klientov pre web, iOS, Android a desktop a gRPC API pre vlastné integrácie. Podporuje individuálne a skupinové správy, indikátory písania, potvrdenia o prečítaní, prílohy súborov a voliteľné end-to-end šifrovanie, čím prináša sadu funkcií komerčných platforiem na zasielanie správ do infraštruktúry, ktorú vlastníte.
Vlastné hostovanie Tinode na VPS znamená, že vaše konverzácie, používateľské dáta a prenosy súborov sa nikdy nedostanú k službe na zasielanie správ tretej strany. Použite vstavaného webového klienta hneď po nasadení alebo pripojte svoje vlastné mobilné a webové aplikácie prostredníctvom gRPC alebo REST API.
Kľúčové vlastnosti Tinode
Správy v reálnom čase
Poskytuje okamžité správy s indikátormi písania, potvrdeniami o prečítaní a reakciami na správy naprieč webovými, iOS, Android a desktopovými klientmi súčasne.
Skupinové chaty a kanály
Vytvárajte skupinové konverzácie s konfigurovateľným členstvom, rolami a povoleniami pre tímy a komunity akejkoľvek veľkosti.
End-to-end šifrovanie
Voliteľné komplexné šifrovanie (E2E) udržiava obsah správ súkromný – nečitateľný pre server a akéhokoľvek sprostredkovateľa, dokonca aj pre vášho vlastného.
Zdieľanie súborov a médií
Zdieľajte obrázky, súbory a prílohy priamo v konverzáciách, uložené vo vašom vlastnom súborovom systéme alebo v segmente kompatibilnom s S3.
Videohovory a hlasové hovory
Vstavaná podpora WebRTC umožňuje videohovory a hlasové hovory priamo v rozhraní chatu bez prepínania na samostatnú aplikáciu.
gRPC a REST API
Plné gRPC a REST API vám umožňujú vložiť správy Tinode do vlastných aplikácií alebo ho integrovať s existujúcimi obchodnými procesmi.
Prečo spustiť Tinode na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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