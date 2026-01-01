Nasaďte Lemmy jedným kliknutím.
Federovaný agregátor odkazov a diskusná platforma, ktorá umožňuje komunitám prevádzkovať nezávislé fóra prepojené prostredníctvom ActivityPub Fediverse.
Vyberte si VPS plán pre Lemmy
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Lemmy
Lemmy je bezplatná, open-source federovaná platforma na agregáciu odkazov a diskusie — predstavte si Reddit, ale každý server je prevádzkovaný nezávisle svojou komunitou a všetky servery sa navzájom prepájajú prostredníctvom protokolu ActivityPub, takže používatelia sa môžu prihlásiť na odber komunít v celom Fediverse. Lemmy, postavený v Rust pre nízku spotrebu zdrojov a vysokú súbežnosť, poskytuje vláknové komentáre, hodnotenie založené na hlasovaní, vlastnú moderáciu komunity, viacero algoritmov triedenia a prepracované webové UI.
Vlastné hostovanie Lemmy na vašom VPS umožňuje organizátorom komunít, záujmovým skupinám a špecifickým záujmom prevádzkovať vlastné fórum bez modelov príjmov podporovaných reklamou, manipulácie s algoritmickým kanálom alebo zberu údajov z centrálnej platformy. Zabalený PostgreSQL a hostovanie obrázkov pict-rs udržujú všetko vo vašej infraštruktúre.
Kľúčové vlastnosti Lemmy
Federované komunity
Používatelia na akejkoľvek inštancii Lemmy sa môžu prihlásiť na odber komunít na vašom serveri a vaši používatelia sa môžu prihlásiť na odber komunít kdekoľvek vo Fediverse.
Vláknové komentáre a hlasovanie
Známa vláknová diskusia v štýle Reddit s hlasovaním za a proti, viacerými algoritmami triedenia (horúce, najlepšie, nové, kontroverzné) a nekonečnou hĺbkou vlákien.
Komunitná moderácia
Každá komunita má svojich moderátorov s podrobnými povoleniami, vlastnými pravidlami a vyhradeným denníkom moderátora pre transparentnosť.
Vstavané hosťovanie obrázkov
Zabalený server pict-rs umožňuje používateľom nahrávať obrázky a videá priamo na vašu inštanciu bez externého CDN alebo služieb tretích strán.
Funkcie proti spamu
CAPTCHA pri registrácii, obmedzenie rýchlosti, celoinštančné zoznamy povolených a blokovaných položiek a konfigurovateľné registračné aplikácie udržiavajú spam a zneužívanie pod kontrolou.
Mobilné aplikácie
Viaceré aplikácie pre iOS a Android sa pripájajú k ľubovoľnej inštancii Lemmy, takže používatelia môžu prehliadať a prispievať z akéhokoľvek mobilného klienta, ktorý uprednostňujú.
Prečo spustiť Lemmy na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.