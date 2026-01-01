Nasadenie XBackBone na jedno kliknutie.
Vlastne hostovaný ľahký server na zdieľanie súborov a snímok obrazovky s plnou podporou pre ShareX, ScreenCloud a Flameshot.
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S čím sa dá postaviť XBackBone
XBackBone je ľahký PHP správca súborov a hostiteľ obrázkov navrhnutý okolo populárneho pracovného postupu nahrávania ShareX. Pretiahnite snímku obrazovky alebo súbor do ShareX (alebo ScreenCloud, Flameshot, či akéhokoľvek kompatibilného klienta) a XBackBone ho okamžite hostí za zdieľateľnou krátkou URL adresou — so vstavaným náhľadom markdown, vykresľovaním nespracovaného textu, zobrazením galérie a kvótami pre jednotlivých používateľov.
Vlastné hostovanie XBackBone na VPS nahrádza komerčných hostiteľov obrázkov a služby pastebin infraštruktúrou, ktorú plne kontrolujete. Viacužívateľské účty, povolenia založené na rolách a vstavaná integrácia OAuth ho robia vhodným pre jednotlivcov aj malé tímy, ktoré chcú súkromný koncový bod na ukladanie snímok obrazovky a súborov.
Kľúčové vlastnosti XBackBone
Natívne nahrávania ShareX
Presuňte súbory do ShareX, ScreenCloud alebo Flameshot a XBackBone ich okamžite hostí prostredníctvom štandardného nahrávacieho API.
Galéria a ukážky
Zobrazenie galérie prehliadača s automaticky generovanými miniatúrami, plus vložené vykresľovanie pre obrázky, video, zvuk a obsah Markdown.
Viacužívateľské účty
Používateľské účty s povoleniami založenými na rolách a individuálnymi kvótami umožňujú tímom alebo rodinám zdieľať jeden server bez vzájomného zasahovania do knižníc.
Verejné a súkromné odkazy
Každé nahrávanie generuje krátku URL s voliteľnou ochranou heslom, expiráciou a jednorazovými prístupovými režimami pre citlivý obsah.
Podpora OAuth a SSO
Vstavaná integrácia OAuth s Google, Discordom a GitLabom eliminuje samostatnú správu účtov pre tímy, ktoré už používajú tieto platformy.
Prečo spustiť XBackBone na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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