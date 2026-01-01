Nasadiť NSQ inštaláciou jedným kliknutím.
Distribuovaná platforma na zasielanie správ v reálnom čase, navrhnutá pre odolnosť voči chybám a streamovanie s vysokou priepustnosťou vo veľkom rozsahu.
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S čím sa dá postaviť NSQ
NSQ je distribuovaná platforma na zasielanie správ v reálnom čase, pôvodne vytvorená v spoločnosti Bitly na spracovanie miliárd správ denne. Na rozdiel od tradičných brokerov, NSQ funguje ako decentralizovaný klaster malých démonov — neexistuje žiadne jediné úzke miesto brokera, žiadny hlavný uzol a žiadny zdieľaný stav — takže producenti a spotrebitelia môžu horizontálne škálovať bez prekonfigurácie.
Vlastné hostovanie NSQ na vašom vlastnom VPS udržiava vysokobjemové dátové toky udalostí, telemetriu a asynchrónne job pipeline vo vašej infraštruktúre bez poplatkov za správu a bez obmedzovania spravovaných služieb. Zabudovaná webová administrácia poskytuje prehľad v reálnom čase o témach, kanáloch a rýchlostiach správ, zatiaľ čo služba objavovania lookupd eliminuje potrebu pevne zakódovaných adries brokerov vo vašej flotile.
Kľúčové vlastnosti NSQ
Decentralizovaná topológia
Spúšťajte démonov nsqd umiestnených spoločne s producentmi a používajte nsqlookupd na zisťovanie – žiadny jediný bod zlyhania a žiadny centrálny broker na obmedzovanie priepustnosti.
Doručenie aspoň raz
Perzistentné fronty správ s pretečením disku zaručujú, že správy prežijú výpadky konzumentov a nárazovú prevádzku bez straty udalostí.
Rozvetvenie kanála
Témy vysielané do viacerých nezávislých kanálov, umožňujúce rôznym spotrebiteľským skupinám spracovávať rovnaký prúd udalostí paralelne bez koordinácie.
Real-time administrátorské UI
Prehliadačový nsqadmin dashboard zobrazuje aktuálne rýchlosti správ, hĺbku na kanál a štatistiky pre jednotlivé uzly, aby ste mohli odstraňovať problémy s dátovými tokmi bez nástrojov príkazového riadka.
HTTP a TCP klienti
Natívne klientske knižnice v Go, Python, Java, Node.js a ďalších, plus jednoduché HTTP API na publikovanie – integrujte z akéhokoľvek jazyka bez vlastného protokolu.
Prečo spustiť NSQ na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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