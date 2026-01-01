Nasadiť Corteza jednoklikovou inštaláciou.
Open-source low-code platforma na tvorbu vlastných podnikových aplikácií, CRM systémov a automatizovaných pracovných postupov.
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S čím sa dá postaviť Corteza
Corteza je open-source low-code platforma, ktorá tímom umožňuje vytvárať vlastné podnikové aplikácie, CRM procesy a automatizácie procesov bez rozsiahlych programovacích znalostí. Jej nástroj na tvorbu aplikácií s funkciou drag-and-drop, flexibilná správa záznamov a vstavaný systém na správu pracovných postupov umožňujú organizáciám modelovať akýkoľvek obchodný proces — od sledovania potenciálnych zákazníkov po pracovné postupy súladu — a nasadiť ho bez toho, aby museli od základov písať jedinú backendovú službu.
Vlastné hostovanie Cortezy na vašom vlastnom VPS dáva vaše obchodné dáta úplne pod vašu kontrolu. Platforma podporuje LDAP, SAML a OAuth2 pre podnikovú autentifikáciu, jemne odstupňovanú kontrolu prístupu na základe rolí a rozhranie API REST/gRPC, ktoré sa integruje s existujúcimi nástrojmi. PostgreSQL poskytuje spoľahlivé, škálovateľné úložisko pre všetky záznamy a protokoly automatizácie.
Kľúčové vlastnosti Corteza
Vizuálny tvorca aplikácií
Navrhujte dátové modely, formuláre a zobrazenia záznamov prostredníctvom prehliadačového rozhrania drag-and-drop bez písania backend kódu.
Vstavané CRM
Corteza dodáva predpripravený modul CRM na správu kontaktov, potenciálnych zákazníkov, účtov a obchodných príležitostí.
Automatizácia pracovného postupu
Vytvorte viackrokové automatizované pracovné postupy spúšťané zmenami záznamov, plánmi alebo externými webhookmi na elimináciu manuálnych úloh.
Podniková autentifikácia
Integruje sa s poskytovateľmi LDAP, SAML a OAuth2, aby sa tímy mohli prihlásiť pomocou existujúcich systémov firemnej identity.
Detailná kontrola prístupu
Definujte povolenia pre jednotlivé zdroje a operácie pre každú rolu, aby citlivé údaje a administrátorské akcie zostali riadne obmedzené.
Integračná brána
Vystavte vlastné koncové body API a pripojte sa k externým službám prostredníctvom vstavanej integračnej brány bez middleware tretích strán.
Prečo spustiť Corteza na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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