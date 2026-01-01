Zľava až do výšky 69 % na Corteza

Nasadiť Corteza jednoklikovou inštaláciou.

Open-source low-code platforma na tvorbu vlastných podnikových aplikácií, CRM systémov a automatizovaných pracovných postupov.

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VPS spravované umelou inteligenciou
5,49/mes.
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Nasadiť Corteza jednoklikovou inštaláciou.

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69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
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Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Corteza

Corteza je open-source low-code platforma, ktorá tímom umožňuje vytvárať vlastné podnikové aplikácie, CRM procesy a automatizácie procesov bez rozsiahlych programovacích znalostí. Jej nástroj na tvorbu aplikácií s funkciou drag-and-drop, flexibilná správa záznamov a vstavaný systém na správu pracovných postupov umožňujú organizáciám modelovať akýkoľvek obchodný proces — od sledovania potenciálnych zákazníkov po pracovné postupy súladu — a nasadiť ho bez toho, aby museli od základov písať jedinú backendovú službu.

Vlastné hostovanie Cortezy na vašom vlastnom VPS dáva vaše obchodné dáta úplne pod vašu kontrolu. Platforma podporuje LDAP, SAML a OAuth2 pre podnikovú autentifikáciu, jemne odstupňovanú kontrolu prístupu na základe rolí a rozhranie API REST/gRPC, ktoré sa integruje s existujúcimi nástrojmi. PostgreSQL poskytuje spoľahlivé, škálovateľné úložisko pre všetky záznamy a protokoly automatizácie.

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Kľúčové vlastnosti Corteza

Vizuálny tvorca aplikácií

Navrhujte dátové modely, formuláre a zobrazenia záznamov prostredníctvom prehliadačového rozhrania drag-and-drop bez písania backend kódu.

Vstavané CRM

Corteza dodáva predpripravený modul CRM na správu kontaktov, potenciálnych zákazníkov, účtov a obchodných príležitostí.

Automatizácia pracovného postupu

Vytvorte viackrokové automatizované pracovné postupy spúšťané zmenami záznamov, plánmi alebo externými webhookmi na elimináciu manuálnych úloh.

Podniková autentifikácia

Integruje sa s poskytovateľmi LDAP, SAML a OAuth2, aby sa tímy mohli prihlásiť pomocou existujúcich systémov firemnej identity.

Detailná kontrola prístupu

Definujte povolenia pre jednotlivé zdroje a operácie pre každú rolu, aby citlivé údaje a administrátorské akcie zostali riadne obmedzené.

Integračná brána

Vystavte vlastné koncové body API a pripojte sa k externým službám prostredníctvom vstavanej integračnej brány bez middleware tretích strán.

Prečo spustiť Corteza na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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