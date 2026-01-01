Nasaďte Dozzle jednoklikovou inštaláciou.
Ľahké webové UI na prezeranie logov kontajnerov Docker v reálnom čase s okamžitým objavovaním kontajnerov a bez potreby konfigurácie.
Vyberte si VPS plán pre Dozzle
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Dozzle
Dozzle je webové rozhranie s nulovou konfiguráciou na monitorovanie logov kontajnerov Docker v reálnom čase. Automaticky objaví každý kontajner na hostiteľovi a streamuje ich výstup priamo do čistého, responzívneho používateľského rozhrania prehliadača — žiadni agenti logov, žiadne externé úložisko, žiadne nastavenie okrem pripojenia Docker socketu.
Vývojári ho používajú na sledovanie viacerých služieb súčasne počas ladenia, zatiaľ čo operátori sa naň spoliehajú pri rýchlom triedení incidentov. Výkonné vyhľadávanie a filtrovanie uľahčujú izoláciu presných riadkov logov, ktoré potrebujete, bez opustenia prehliadača. S minimálnym využitím zdrojov a bez závislostí na databáze beží Dozzle pohodlne popri produkčných úlohách na akomkoľvek VPS.
Kľúčové vlastnosti Dozzle
Streamovanie záznamov v reálnom čase
Streamuje živý výstup kontajnera priamo do prehliadača s automatickým posúvaním, takže vidíte nové riadky denníka v momente, keď sú zapísané.
Okamžité objavovanie kontajnerov
Automaticky detekuje všetky bežiace kontajnery na hostiteľovi – nie je potrebná žiadna manuálna konfigurácia na zobrazenie protokolov.
Vyhľadávanie a filtrovanie
Vyhľadávajte obsah denníka podľa kľúčového slova alebo filtrujte podľa názvu kontajnera a časového rozpätia, aby ste rýchlo izolovali chyby a relevantné udalosti.
Multikontajnerový pohľad
Monitorujte niekoľko služieb vedľa seba v jednom okne prehliadača, čím znížite prepínanie kontextu počas ladiacich relácií.
Nulové externé závislosti
Vyžaduje iba Docker socket – žiadna databáza, žiaden odosielateľ logov a žiadne procesy agenta spotrebúvajúce dodatočné zdroje.
Prečo spustiť Dozzle na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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