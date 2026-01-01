Nasadiť Imaginary inštaláciou jedným kliknutím.
Rýchly, škálovateľný HTTP mikroservis na vysokovýkonné spracovanie obrázkov poháňaný libvips.
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S čím sa dá postaviť Imaginary
Imaginary je open-source HTTP mikroservis napísaný v Go, ktorý vykonáva vysokovýkonné operácie spracovania obrázkov, ako je zmena veľkosti, orezanie, otočenie, vodoznak, konverzia formátu a inteligentné orezanie. Podporovaný knižnicou libvips, spracováva obrázky niekoľkokrát rýchlejšie ako ImageMagick alebo GraphicsMagick, pričom spotrebuje výrazne menej pamäte.
Vlastné hostovanie Imaginary na vašom VPS vám poskytuje súkromnú službu spracovania obrázkov s nízkou latenciou pre vaše vlastné webové stránky, mobilné aplikácie a pipeline, bez poplatkov za požiadavku a bez vystavenia dát tretím stranám. Je pripravený na integráciu prostredníctvom jednoduchého HTTP API a podporuje autorizáciu pomocou API kľúča, podpisovanie URL, obmedzovanie a CORS pre bezpečné verejné vystavenie.
Kľúčové vlastnosti Imaginary
výkon libvips
Spracujte obrázky JPEG, PNG, WEBP, HEIF a TIFF až 8-krát rýchlejšie ako ImageMagick s nízkou spotrebou pamäte.
Bohaté obrázkové operácie
Zmeniť veľkosť, orezať, inteligentne orezať, otočiť, priblížiť, pridať vodoznak, rozmazať a konvertovať formáty prostredníctvom jedného HTTP koncového bodu na operáciu.
Pipelineové transformácie
Zreťazte viacero nezávislých transformácií obrázkov v jednej požiadavke HTTP, aby ste vykreslili odvodené verzie bez dodatočných okružných ciest.
API kľúč a podpisovanie URL
Chráňte službu pomocou autorizácie kľúčom API a podpisov URL HMAC, aby ste predišli zneužitiu pri vystavení verejným klientom.
Obmedzovanie súbežnosti
Vstavaný HTTP obmedzovač limituje súbežné požiadavky za sekundu, aby služba zostala responzívna aj pri vysokej záťaži.
Vzdialené zdroje URL
Načítajte a spracujte obrázky priamo zo vzdialených HTTP zdrojov alebo pripojeného lokálneho adresára pomocou parametrov dotazu.
Prečo spustiť Imaginary na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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