Nasadiť Dashy inštaláciou na jedno kliknutie.
Vysoko prispôsobiteľný samoobslužný ovládací panel na organizovanie všetkých vašich služieb, záložiek a widgetov na jednom mieste.
Vyberte si VPS plán pre Dashy
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Dashy
Dashy je samoobslužný osobný ovládací panel, ktorý vám poskytuje krásnu, prispôsobiteľnú domovskú stránku pre všetky vaše služby, aplikácie a záložky. So stovkami vstavaných ikon, rozsiahlym ekosystémom widgetov a vizuálnym editorom konfigurácie si môžete vytvoriť rozhranie na mieru bez úpravy súborov YAML. Kontroly stavu v reálnom čase nepretržite monitorujú vaše služby, takže vždy viete, čo je v prevádzke.
Samoobslužný hosting Dashy na vašom VPS znamená, že váš ovládací panel je k dispozícii 24/7 z akéhokoľvek zariadenia, pričom všetky konfiguračné údaje máte pod kontrolou. Neexistujú žiadne poplatky za predplatné, žiadne obmedzenia používania a žiadny prístup tretích strán k topológii vašej infraštruktúry – len rýchly, súkromný vstupný bod ku všetkému, čo prevádzkujete.
Kľúčové vlastnosti Dashy
Monitorovanie stavu služieb
Nepretržite kontroluje, či sú vaše služby online, a zobrazuje aktuálne indikátory stavu, aby ste mohli na prvý pohľad zistiť výpadky.
Vizuálny editor konfigurácie
Upravte rozloženie, sekcie a položky vášho ovládacieho panela prostredníctvom rozhrania typu „ukáž a klikni“ bez toho, aby ste sa dotkli konfiguračných súborov YAML.
Bohatý ekosystém widgetov
Pridajte predpovede počasia, RSS kanály, systémové štatistiky, hodiny a desiatky ďalších widgetov, aby ste premenili ovládací panel na informačné centrum.
Rozsiahla knižnica ikon
Obsahuje viac ako 400 predkonfigurovaných ikon služieb a podporuje vlastné ikony, vďaka čomu je váš ovládací panel vizuálne konzistentný a ľahko ovládateľný.
Viacstranová podpora
Organizujte služby naprieč viacerými stránkami a sekciami, vďaka čomu je praktické spravovať veľké množstvo aplikácií bez preplnenia.
Prečo spustiť Dashy na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.