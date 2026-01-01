Nasadiť Bookshelf jednoklikovou inštaláciou.
Aktívne komunitné oživenie Readarr na automatizáciu správy knižnice e-kníh a audiokníh.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Bookshelf
Bookshelf je komunitou udržiavaný nástupca Readarr, postavený na rovnakom arr frameworku, ktorý poháňa Sonarr a Radarr. Monitoruje vašich obľúbených autorov, sleduje nové vydania a automaticky sťahuje a organizuje knihy prostredníctvom vašich existujúcich sťahovacích klientov — vrátane qBittorrent, Transmission, SABnzbd a NZBGet — predtým, ako ich uloží do vašej knižnice Calibre alebo Calibre-Web s čistými metadátami.
Vlastné hostovanie Bookshelf na VPS udržiava službu v prevádzke 24/7, aby sa vydania zachytili v momente, keď sa objavia, bez závislosti od toho, či je domáci počítač online. Trvalé zväzky zachovávajú vaše zoznamy autorov, profily kvality a históriu sťahovania naprieč aktualizáciami kontajnerov.
Kľúčové vlastnosti Bookshelf
Automatizované sledovanie autorov
Monitorujte celé autorské bibliografie a série, aby každé nové vydanie bolo automaticky zaradené do frontu na stiahnutie bez manuálneho vyhľadávania.
Podpora viacformátových e-kníh
Podporuje formáty EPUB, MOBI, AZW3, PDF a audiokníh vrátane M4B, vďaka čomu máte jeden nástroj pre celú vašu digitálnu knižnicu.
Stiahnuť integráciu klienta
Pripája sa k qBittorrent, Transmission, Deluge, SABnzbd a NZBGet, aby knihy pristáli vo vašej knižnici prostredníctvom akéhokoľvek klienta, ktorého už používate.
Synchronizácia knižnice Calibre
Integruje sa priamo s Calibre a Calibre-Web na import nových akvizícií s konzistentnými metadátami a pomenovaním priečinkov automaticky.
Spravovanie profilov kvality
Definujte preferované formáty a záložné možnosti pre každý profil, čím zaistíte, že stiahnuté súbory spĺňajú vaše štandardy kvality bez manuálneho zásahu.
Prečo spustiť Bookshelf na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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