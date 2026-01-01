Nasadiť slskd jedným kliknutím.
Open-source webový klient pre peer-to-peer sieť Soulseek na zdieľanie hudby a súborov.
Vyberte si VPS plán pre slskd
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť slskd
slskd je moderný klient s otvoreným zdrojovým kódom pre peer-to-peer sieť Soulseek, dodávaný výhradne prostredníctvom responzívneho webového rozhrania. Nahrádza staršie desktopové klienty Soulseek s vlastným hostovaným serverom, ku ktorému máte prístup z akéhokoľvek prehliadača, čo vám umožňuje vyhľadávať a sťahovať hudbu, bezstratové súbory a iný obsah zdieľaný miliónmi používateľov Soulseek nepretržite – aj keď je váš počítač vypnutý.
Vlastné hostovanie slskd na VPS znamená, že vaše sťahovanie beží nepretržite na pozadí bez toho, aby ste zaťažovali lokálny počítač. Všetky nastavenia sú spravovateľné prostredníctvom vstavaného webového používateľského rozhrania (UI) alebo vzdialeného konfiguračného súboru YAML, čo vám dáva plnú kontrolu nad zdieľanými adresármi, frontami sťahovania, limitmi prenosu a používateľskými povoleniami.
Kľúčové vlastnosti slskd
Webové rozhranie
Spravujte vyhľadávania, sťahovania a prenosy z ľubovoľného prehliadača bez inštalácie desktopového klienta.
Nepretržité sťahovanie na pozadí
Funguje ako trvalý server, takže stiahnutia vo fronte sa dokončia, aj keď je váš lokálny počítač vypnutý.
Vzdialená konfigurácia
Upravte všetky nastavenia naživo prostredníctvom webového UI alebo úpravou konfiguračného súboru YAML na diaľku bez reštartovania.
Správa fronty prenosov
Monitorujte fronty nahrávania a sťahovania, nastavte rýchlostné limity a uprednostnite prenosy z jedného ovládacieho panela.
Ovládacie prvky používateľa a zdieľania
Definujte, ktoré adresáre zdieľať, nastavte oprávnenia pre jednotlivých používateľov a spravujte, kto môže prehliadať alebo sťahovať vaše súbory.
Prečo spustiť slskd na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.