Nasaďte ToolJet jedným kliknutím.
Open-source low-code platforma na vytváranie a nasadzovanie interných nástrojov, dashboardov a administrátorských panelov s viac ako 50 integráciami dátových zdrojov.
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S čím sa dá postaviť ToolJet
ToolJet je open-source low-code platforma, ktorá tímom poskytuje vizuálny nástroj drag-and-drop na vytváranie interných nástrojov, administrátorských panelov a CRUD aplikácií za zlomok bežného času vývoja. S viac ako 40 vstavanými UI komponentmi a natívnymi konektormi pre viac ako 50 služieb — vrátane PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST APIs, Google Sheets a Stripe — môžu tímy vytvárať dátovo orientované aplikácie bez rozsiahleho písania frontend kódu.
Vlastné hostovanie ToolJetu na vašom vlastnom VPS udržiava konfigurácie interných nástrojov, prihlasovacie údaje k dátovým zdrojom a obchodnú logiku úplne vo vašej infraštruktúre. Žiadne ceny za používateľa, žiadne obmedzenia používania a žiadny prístup tretích strán k vašim prevádzkovým dátam.
Kľúčové vlastnosti ToolJet
50+ konektorov dátových zdrojov
Pripojte sa k databázam, REST API, GraphQL koncovým bodom a nástrojom SaaS vrátane Google Sheets, Stripe a Salesforce bez písania vlastného integračného kódu.
Vizuálny Drag-and-drop nástroj na tvorbu
Vytvárajte rozloženia používateľského rozhrania zo 40+ predpripravených komponentov — tabuliek, formulárov, grafov, modálnych okien — bez písania HTML alebo CSS a pripojte ich priamo k dátovým dotazom.
Logika JavaScriptu a Pythonu
Pridajte transformácie údajov a obchodnú logiku priamo do dotazov pomocou JavaScriptu alebo Pythonu, čím pokročilí používatelia získajú plnú kontrolu bez opustenia platformy.
Riadenie prístupu na základe rolí
Definujte podrobné oprávnenia pre každú aplikáciu a pracovný priestor, aby každý člen tímu mohol pristupovať len k nástrojom a dátam relevantným pre jeho rolu.
Git Synchronizácia
Definície aplikácií s riadením verzií prostredníctvom synchronizácie s repozitárom Git, čo umožňuje kontroly kódu, audity a vrátenie zmien pre kritické interné nástroje.
Prečo spustiť ToolJet na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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