Nasadiť Verdaccio inštaláciou na jedno kliknutie.
Odľahčený súkromný npm proxy register na publikovanie, kešovanie a spravovanie JavaScript balíkov v rámci vášho tímu.
Vyberte si VPS plán pre Verdaccio
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Verdaccio
Verdaccio je ľahký, open-source súkromný npm register, ktorý umožňuje tímom publikovať interné balíčky a proxyovať verejný npm register. Na rozdiel od hostovaných registrov, ktoré účtujú poplatky za používateľa alebo ukladajú obmedzenia rýchlosti, Verdaccio beží výhradne na vašej vlastnej infraštruktúre — čo vám poskytuje rýchlu, lokálnu vyrovnávaciu pamäť npm balíčkov spolu so zabezpečeným úložiskom pre vaše súkromné JavaScript moduly.
Vlastné hostovanie s Verdaccio odstraňuje závislosť vašich build pipeline na externej dostupnosti npm, zrýchľuje inštalácie prostredníctvom lokálneho ukladania do vyrovnávacej pamäte a udržuje proprietárny kód mimo verejných registrov. Je plne kompatibilné s npm, Yarn a pnpm bez akýchkoľvek zmien konfigurácie na strane klienta okrem nasmerovania na URL vášho registra.
Kľúčové vlastnosti Verdaccio
Súkromné publikovanie balíkov
Publikujte a distribuujte interné balíky npm v rámci vášho tímu bez toho, aby ste ich vystavili verejnému registru.
npm proxy a cache
Automaticky zrkadlí verejné balíky npm lokálne, aby inštalácie zostali rýchle a spoľahlivé, aj keď je npm nedostupné.
npm, Yarn, pnpm kompatibilné
Funguje ihneď po vybalení so všetkými hlavnými správcami balíkov JavaScript – nevyžadujú sa žiadne špeciálne klientske pluginy ani obaly.
Vstavaná autentifikácia
Spravujte prístup používateľov pomocou autentifikácie založenej na htpasswd na kontrolu toho, kto môže publikovať alebo inštalovať balíky.
Web UI zahrnuté v cene
Prehliadajte balíky, kontrolujte verzie a vyhľadávajte vo svojom registri prostredníctvom čistého, vstavaného webového rozhrania.
Ekosystém doplnkov
Rozšírte úložisko, autentifikáciu a middleware prostredníctvom bohatého systému doplnkov na integráciu so S3, LDAP alebo vlastnými pracovnými postupmi.
Prečo spustiť Verdaccio na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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