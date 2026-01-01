Nasaďte PowerDNS-Admin inštaláciou jedným kliknutím.
Moderné webové rozhranie na správu zón PowerDNS, záznamov, používateľov a riadenie prístupu z jedného dashboardu.
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S čím sa dá postaviť PowerDNS-Admin
PowerDNS-Admin je open-source webové rozhranie pre autoritatívny DNS server PowerDNS, ktoré vám poskytuje priateľské UI na správu dopredných a reverzných DNS zón, záznamov, šablón a DNSSEC kľúčov bez úpravy konfiguračných súborov alebo ručného vytvárania volaní API. Podporuje riadenie prístupu na základe rolí, povolenia pre jednotlivé zóny, protokolovanie aktivít a autentifikáciu prostredníctvom LDAP, SAML, OAuth (Google, GitHub, Azure, OpenID) a vstavaných lokálnych účtov s voliteľnou dvojfaktorovou autentifikáciou.
Táto šablóna spája PowerDNS-Admin s autoritatívnym serverom PowerDNS a backendom MariaDB, takže získate plne integrovaný DNS hostingový stack na vašom vlastnom VPS. Vlastný hosting umiestňuje vaše nameservery, dáta zón a DNS API výhradne na infraštruktúru, ktorú kontrolujete, bez poplatkov za jednotlivé zóny a bez zapojenia tretej strany poskytovateľa DNS.
Kľúčové vlastnosti PowerDNS-Admin
Správa zón UI
Vytvárajte, upravujte a odstraňujte dopredné a reverzné DNS zóny a záznamy prostredníctvom prehľadného webového ovládacieho panela namiesto úpravy súborov zón alebo volania priamych API.
Priložený PowerDNS server
Obsahuje pripravený autoritatívny server PowerDNS s povoleným HTTP API a vopred prepojený s administrátorským UI, takže celý systém je funkčný ihneď po vybalení.
Riadenie prístupu na základe rolí
Priraďte administrátorov, operátorov a používateľov na úrovni zóny s podrobnými povoleniami pre jednotlivé zóny, aby tímy mohli spravovať DNS bez zdieľania jedného superadministrátorského účtu.
Podnikové overovanie
Integrujte sa s existujúcimi systémami identity pomocou LDAP, SAML, OAuth (Google, GitHub, Azure, OpenID) a voliteľnej dvojfaktorovej autentifikácie TOTP pre lokálne účty.
Zaznamenávanie aktivity a audit
Každá zmena zóny a záznamu je zaznamenaná u zodpovedného používateľa, čo vám poskytuje kompletnú auditnú stopu pre dodržiavanie predpisov a riešenie incidentov.
Šablóny zón a IDN
Opakovane použiteľné šablóny zón urýchľujú zavedenie nových domén, zatiaľ čo plná podpora IDN a Punycode pokrýva internacionalizované názvy domén bez manuálnej konverzie.
Prečo spustiť PowerDNS-Admin na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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