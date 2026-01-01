Zľava až do výšky 69 % na Topola Genealogy Viewer

Nasaďte Topola Genealogy Viewer inštaláciou jedným kliknutím.

Interaktívny prehliadač GEDCOM, ktorý vykresľuje grafy rodokmeňových presýpacích hodín priamo z vašich súborov rodokmeňa.

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Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99
7,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
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RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

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NVMe SSD úložisko
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Verejné API
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Doména zadarmo na 1 rok
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Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
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Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Topola Genealogy Viewer

Topola Genealogy Viewer je open-source webová aplikácia, ktorá mení štandardné exporty GEDCOM z akéhokoľvek genealogického programu na interaktívne, navigovateľné grafy rodokmeňov. Zobrazuje pohľady presýpacích hodín a všetkých príbuzných, umožňuje výskumníkom kliknúť na akúkoľvek osobu a preostriť strom a podporuje tlač alebo export do PDF, PNG a SVG pre offline zdieľanie.

Vlastné hostovanie Topola na vašom vlastnom VPS udržiava citlivé údaje o predkoch — mená, dátumy narodenia, žijúcich príbuzných — úplne na infraštruktúre, ktorú kontrolujete. Prehliadač spracováva súbory GEDCOM na strane klienta v prehliadači a súkromné nasadenie odstraňuje akúkoľvek závislosť na hostovaní treťou stranou pre genealogické spoločnosti, archívy alebo rodinných historikov obsluhujúcich príbuzných po celom webe.

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Kľúčové vlastnosti Topola Genealogy Viewer

Podpora štandardu GEDCOM

Načíta štandardné súbory GEDCOM exportované z Gramps, MyHeritage, Ancestry, Family Tree Maker a akéhokoľvek iného genealogického nástroja – nie je potrebná žiadna konverzia.

Interaktívny graf presýpacích hodín

Kliknite na ľubovoľnú osobu na precentrovanie stromu a preskúmanie predkov a potomkov v jednom plynulom zobrazení s plynulými prechodovými animáciami.

Klientske súkromie

Súbory GEDCOM sú analyzované výlučne v prehliadači, takže údaje o rodokmeni sa nikdy nedotknú databázy na strane servera ani externej služby.

Exportovať a tlačiť

Exportujte stromy do PDF, PNG alebo SVG a vytlačte celý rodokmeň pre archívne zakladače, stretnutia alebo zdieľanie výskumu.

Zdieľanie na základe URL

Generujte trvalé odkazy, ktoré načítajú GEDCOM priamo z webovej adresy URL, ideálne na vkladanie rodokmeňov na osobné stránky alebo wiki.

Gramps a WikiTree pripravené

Integruje sa s Gramps prostredníctvom doplnku Interaktívny rodokmeň a prehliada profily WikiTree natívne prostredníctvom svojho dynamického zobrazenia stromu.

Prečo spustiť Topola Genealogy Viewer na Hostingeri

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Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

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Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

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Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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