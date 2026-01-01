Nasaďte Topola Genealogy Viewer inštaláciou jedným kliknutím.
Interaktívny prehliadač GEDCOM, ktorý vykresľuje grafy rodokmeňových presýpacích hodín priamo z vašich súborov rodokmeňa.
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S čím sa dá postaviť Topola Genealogy Viewer
Topola Genealogy Viewer je open-source webová aplikácia, ktorá mení štandardné exporty GEDCOM z akéhokoľvek genealogického programu na interaktívne, navigovateľné grafy rodokmeňov. Zobrazuje pohľady presýpacích hodín a všetkých príbuzných, umožňuje výskumníkom kliknúť na akúkoľvek osobu a preostriť strom a podporuje tlač alebo export do PDF, PNG a SVG pre offline zdieľanie.
Vlastné hostovanie Topola na vašom vlastnom VPS udržiava citlivé údaje o predkoch — mená, dátumy narodenia, žijúcich príbuzných — úplne na infraštruktúre, ktorú kontrolujete. Prehliadač spracováva súbory GEDCOM na strane klienta v prehliadači a súkromné nasadenie odstraňuje akúkoľvek závislosť na hostovaní treťou stranou pre genealogické spoločnosti, archívy alebo rodinných historikov obsluhujúcich príbuzných po celom webe.
Kľúčové vlastnosti Topola Genealogy Viewer
Podpora štandardu GEDCOM
Načíta štandardné súbory GEDCOM exportované z Gramps, MyHeritage, Ancestry, Family Tree Maker a akéhokoľvek iného genealogického nástroja – nie je potrebná žiadna konverzia.
Interaktívny graf presýpacích hodín
Kliknite na ľubovoľnú osobu na precentrovanie stromu a preskúmanie predkov a potomkov v jednom plynulom zobrazení s plynulými prechodovými animáciami.
Klientske súkromie
Súbory GEDCOM sú analyzované výlučne v prehliadači, takže údaje o rodokmeni sa nikdy nedotknú databázy na strane servera ani externej služby.
Exportovať a tlačiť
Exportujte stromy do PDF, PNG alebo SVG a vytlačte celý rodokmeň pre archívne zakladače, stretnutia alebo zdieľanie výskumu.
Zdieľanie na základe URL
Generujte trvalé odkazy, ktoré načítajú GEDCOM priamo z webovej adresy URL, ideálne na vkladanie rodokmeňov na osobné stránky alebo wiki.
Gramps a WikiTree pripravené
Integruje sa s Gramps prostredníctvom doplnku Interaktívny rodokmeň a prehliada profily WikiTree natívne prostredníctvom svojho dynamického zobrazenia stromu.
Prečo spustiť Topola Genealogy Viewer na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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