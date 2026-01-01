Nasadenie Colanode inštaláciou na jedno kliknutie.
Open-source alternatíva s prioritou lokálneho úložiska k Slacku a Notion, ktorá kombinuje čet, stránky a databázy v jednom pracovnom priestore.
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S čím sa dá postaviť Colanode
Colanode je komplexný open-source pracovný priestor na spoluprácu, postavený na architektúre „local-first“. Kombinuje tímový chat v reálnom čase, stránky a wiki s formátovaným textom, prispôsobiteľné databázy s tabuľkovým, kanbanovým a kalendárovým zobrazením a správu súborov — pokrýva rovnakú oblasť ako Slack a Notion v jedinom nástroji, ktorý plne ovládate.
Každá zmena sa najprv uloží do lokálnej databázy SQLite a synchronizuje sa so serverom na pozadí, takže aplikácia zostáva responzívna aj pri nestabilných pripojeniach a funguje aj offline. Súbežné úpravy na stránkach a záznamoch databázy sa zlučujú pomocou CRDTs poháňaných Yjs, čím sa eliminujú konflikty, keď spoluhráči upravujú súčasne. Vlastný hosting uchováva každú správu, dokument a súbor na infraštruktúre, ktorú vlastníte, bez poplatkov za používateľa.
Kľúčové vlastnosti Colanode
Lokálne prvá synchronizácia
Zmeny sa najprv zapisujú do lokálnej databázy SQLite a synchronizujú sa na pozadí, takže aplikácia zostáva rýchla offline a automaticky sa obnoví, keď sa server znova pripojí.
Tímový čet v reálnom čase
Trvalé kanály a priame správy udržiavajú tímové konverzácie usporiadané popri vašich dokumentoch a projektových dátach v rovnakom pracovnom priestore.
Formátované textové stránky
Blokový editor pre dokumenty, wiki a poznámky – podobný Notionu – s vloženými prvkami, blokmi kódu a vnorenými hierarchiami stránok pre štruktúrované vedomosti.
Vlastné databázy
Štruktúrujte informácie pomocou vlastných polí a prepínajte medzi zobrazeniami tabuľky, kanbanu a kalendára, čím odpadá potreba samostatného nástroja na sledovanie projektov alebo tabuľkového procesora.
Bezkonfliktná úprava
CRDTs poháňané Yjs umožňujú viacerým ľuďom upravovať tú istú stránku alebo záznam súčasne bez prepisovania zmien alebo vyžadovania manuálneho riešenia konfliktov.
Prečo spustiť Colanode na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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