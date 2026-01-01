Zľava až do výšky 69 % na Colanode

Nasadenie Colanode inštaláciou na jedno kliknutie.

Open-source alternatíva s prioritou lokálneho úložiska k Slacku a Notion, ktorá kombinuje čet, stránky a databázy v jednom pracovnom priestore.

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5,49  /mes.
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Nasadenie Colanode inštaláciou na jedno kliknutie.

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17,99 
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Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
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21,99 
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Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
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64,99 
21,99  /mes.
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RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99 
5,49  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99 
7,99  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99 
10,99  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99 
21,99  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Colanode

Colanode je komplexný open-source pracovný priestor na spoluprácu, postavený na architektúre „local-first“. Kombinuje tímový chat v reálnom čase, stránky a wiki s formátovaným textom, prispôsobiteľné databázy s tabuľkovým, kanbanovým a kalendárovým zobrazením a správu súborov — pokrýva rovnakú oblasť ako Slack a Notion v jedinom nástroji, ktorý plne ovládate.

Každá zmena sa najprv uloží do lokálnej databázy SQLite a synchronizuje sa so serverom na pozadí, takže aplikácia zostáva responzívna aj pri nestabilných pripojeniach a funguje aj offline. Súbežné úpravy na stránkach a záznamoch databázy sa zlučujú pomocou CRDTs poháňaných Yjs, čím sa eliminujú konflikty, keď spoluhráči upravujú súčasne. Vlastný hosting uchováva každú správu, dokument a súbor na infraštruktúre, ktorú vlastníte, bez poplatkov za používateľa.

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Kľúčové vlastnosti Colanode

Lokálne prvá synchronizácia

Zmeny sa najprv zapisujú do lokálnej databázy SQLite a synchronizujú sa na pozadí, takže aplikácia zostáva rýchla offline a automaticky sa obnoví, keď sa server znova pripojí.

Tímový čet v reálnom čase

Trvalé kanály a priame správy udržiavajú tímové konverzácie usporiadané popri vašich dokumentoch a projektových dátach v rovnakom pracovnom priestore.

Formátované textové stránky

Blokový editor pre dokumenty, wiki a poznámky – podobný Notionu – s vloženými prvkami, blokmi kódu a vnorenými hierarchiami stránok pre štruktúrované vedomosti.

Vlastné databázy

Štruktúrujte informácie pomocou vlastných polí a prepínajte medzi zobrazeniami tabuľky, kanbanu a kalendára, čím odpadá potreba samostatného nástroja na sledovanie projektov alebo tabuľkového procesora.

Bezkonfliktná úprava

CRDTs poháňané Yjs umožňujú viacerým ľuďom upravovať tú istú stránku alebo záznam súčasne bez prepisovania zmien alebo vyžadovania manuálneho riešenia konfliktov.

Prečo spustiť Colanode na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť

Gad Iradufasha
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Vyskúšajte to bez rizika s našou 30-dňovou zárukou vrátenia peňazí. Podrobnosti nájdete v našich zásadách vrátenia peňazí.

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