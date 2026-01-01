Nasaďte server GNS3 v jednoklikovej inštalácii.
Open-source emulátor sieťovej topológie s rozhraním prístupným cez prehliadač na navrhovanie a simuláciu virtuálnych sieťových laboratórií.
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S čím sa dá postaviť GNS3 Server
GNS3 (Grafický sieťový simulátor-3) je open-source platforma na emuláciu siete, ktorej dôverujú sieťoví inžinieri, študenti a školitelia certifikácií po celom svete. Umožňuje vám vytvárať komplexné sieťové topológie od viacerých dodávateľov pomocou skutočných obrazov Cisco IOS, Juniper a iných dodávateľov spolu s odľahčenými virtuálnymi zariadeniami, a to všetko bez fyzického hardvéru.
Spustenie GNS3 Servera na VPS udržuje vaše laboratórium trvalé a prístupné z akéhokoľvek prehliadača. Projekty, obrazy zariadení a topológie sú uložené na trvalých pomenovaných zväzkoch, takže vaša práca prežije reštarty kontajnerov. Priložené webové UI sa pripája priamo k serverovému API na porte 3080, čo vám poskytuje plnohodnotný editor topológií s funkciou drag-and-drop z akéhokoľvek prehliadača na akomkoľvek zariadení.
Kľúčové vlastnosti GNS3 Server
Viacdodávateľská emulácia
Spúšťajte skutočné obrazy Cisco IOS, Juniper a iných dodávateľov spolu so zariadeniami s otvoreným zdrojovým kódom v rovnakej topológii bez fyzického hardvéru.
Prehliadačom prístupné UI
Priložené webové rozhranie poskytuje nástroj na návrh topológie s funkciou drag-and-drop, prístupný z akéhokoľvek prehliadača, bez potreby desktopového klienta.
Perzistentné laboratórne úložisko
Projekty, obrazy zariadení a súbory topológie sú uložené v pomenovaných zväzkoch, aby vaša práca pretrvala počas reštartov kontajnerov a aktualizácií.
REST API
Dokumentované rozhranie REST API na porte 3080 umožňuje automatizovať zriaďovanie topológie, správu uzlov a operácie životného cyklu laboratória zo skriptov alebo CI pipeline.
Knižnica zariadení
Importujte predpripravené šablóny zariadení pre smerovače, prepínače, brány firewall a hostiteľov Linuxu na rýchle vytvorenie realistických laboratórií bez manuálnej konfigurácie.
VPCS a Docker uzly
Vstavaná ľahká simulácia PC VPCS a natívna podpora kontajnerov Docker vám umožňuje pridať koncové hosty a aplikačné servery do akejkoľvek topológie.
Prečo spustiť GNS3 Server na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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