Nasaďte Para inštaláciou jedným kliknutím.
Open-source backendový framework poskytujúci JSON REST API pre perzistenciu objektov, fulltextové vyhľadávanie a viacnájomnosť.
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S čím sa dá postaviť Para
Para je škálovateľný, open-source backendový framework, ktorý spracováva perzistenciu objektov, fulltextové vyhľadávanie, cachovanie a autentifikáciu, aby sa vývojári mohli sústrediť na tvorbu svojej aplikácie namiesto jej infraštruktúry. Všetko sprístupňuje prostredníctvom čistého JSON REST API zabezpečeného JWT tokenmi alebo AWS Signature V4, pripraveného obsluhovať akýkoľvek frontend, mobilnú aplikáciu alebo službu.
Predvolené nastavenie beží úplne samostatne s vloženou databázou H2 a vyhľadávacím enginom Lucene – nevyžaduje sa žiadna externá databáza. Samohosting na vašom VPS vám poskytuje súkromné backendové API bez poplatkov za požiadavku, s plnou kontrolou dát a podporou pre pluginy, ktoré vymenia PostgreSQL, MySQL, MongoDB alebo Elasticsearch, keď vaše potreby porastú.
Kľúčové vlastnosti Para
Perzistencia JSON objektu
Ukladajte, načítavajte a dopytujte akýkoľvek objekt prostredníctvom čistého REST API, ktoré je podporené zásuvnou databázovou vrstvou podporujúcou H2, PostgreSQL, MySQL a MongoDB.
Vstavané vyhľadávanie
Plnotextové vyhľadávanie poháňané Lucene funguje ihneď po inštalácii bez dodatočnej konfigurácie, čo umožňuje okamžité vyhľadávanie vo všetkých uložených objektoch.
Viacnájomná architektúra
Izolujte dáta podľa aplikácie so vstavanou multitenanciou — každá aplikácia získa vlastnú tabuľku, vyhľadávací index a priestor názvov vyrovnávacej pamäte.
JWT Autentifikácia
Autentifikujte požiadavky API pomocou JWT tokenov alebo AWS Signature V4, so vstavanou správou používateľov a podporou sociálneho prihlásenia.
Ekosystém doplnkov
Vymeňte predvolené backendy H2 a Lucene za PostgreSQL, Elasticsearch, MongoDB alebo Hazelcast pomocou oficiálnych doplnkov, ako rastú vaše potreby.
Prečo spustiť Para na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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