Nasadiť Dufs jedným kliknutím.
Odľahčený samo-hostený súborový server s čistým webovým rozhraním, podporou WebDAV a riadením prístupu podľa cesty.
Vyberte si VPS plán pre Dufs
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Dufs
Dufs je ľahký open-source súborový server, ktorý vám umožňuje prehliadať, nahrávať, sťahovať a spravovať súbory prostredníctvom čistého webového rozhrania. Podporuje WebDAV, takže si môžete pripojiť svoje úložisko ako sieťovú jednotku v systéme Windows, macOS alebo Linux pomocou akéhokoľvek štandardného klienta správcu súborov – na pripájanom zariadení nie je potrebný žiadny ďalší softvér.
Samohosting Dufs na vašom VPS udržuje vaše súbory na infraštruktúre, ktorú plne kontrolujete, bez poplatkov za cloudové úložisko, bez obmedzení veľkosti súborov od dodávateľa a bez prístupu tretích strán k vašim údajom. Nakonfigurujte pravidlá prístupu na čítanie a zápis alebo iba na čítanie pre každý adresár, chráňte cesty pomocou poverení a zdieľajte súbory bezpečne cez HTTPS prostredníctvom vstavanej integrácie Traefik.
Kľúčové vlastnosti Dufs
Webový súborový prehliadač
Prehliadajte, nahrávajte, sťahujte, premenúvajte a odstraňujte súbory z ľubovoľného prehliadača bez inštalácie dodatočného klientskeho softvéru.
protokol WebDAV
Pripojte svoj Dufs server ako natívnu sieťovú jednotku v systémoch Windows, macOS alebo Linux pomocou vstavanej podpory WebDAV operačného systému.
Riadenie prístupu na základe cesty
Použite odlišné pravidlá na čítanie a zápis alebo len na čítanie pre rôzne adresáre, pričom každý je chránený individuálnymi povereniami.
Vyhľadávanie a ukážka súborov
Hľadajte vo vašich uložených súboroch podľa názvu a zobrazte si náhľad bežných formátov, ako sú obrázky, text a video, priamo v prehliadači.
Single kontajner
Beží ako jeden ľahký kontajner bez externej databázy – ľahko sa zálohuje, migruje a udržiava.
Prečo spustiť Dufs na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.