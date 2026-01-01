Nasaďte Teable inštaláciou jedným kliknutím.
Open-source no-code databáza s tabuľkovým rozhraním, ktorá využíva PostgreSQL a umožňuje spoluprácu v reálnom čase.
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S čím sa dá postaviť Teable
Teable je rýchla, open-source alternatíva k Airtable, ktorá kombinuje známe tabuľkové rozhranie s plným výkonom databázy PostgreSQL. Podporuje bohaté typy polí, viacero režimov zobrazenia, spoluprácu v reálnom čase a filtrovanie na úrovni riadkov — všetko podporené databázou, ktorú plne ovládate.
Vlastné hostovanie Teable na VPS znamená, že vaše obchodné údaje žijú vo vašej vlastnej inštancii PostgreSQL bez obmedzení riadkov, bez poplatkov za používateľa a bez závislosti od dodávateľa. Tímy môžu vytvárať interné nástroje, sledovače projektov a databázy v štýle CRM bez písania kódu.
Kľúčové vlastnosti Teable
PostgreSQL backend
Všetky dáta sú uložené vo vašej štandardnej databáze PostgreSQL, ktorú vlastníte, bez proprietárneho formátu alebo uzamknutia dodávateľom.
Viacero typov zobrazenia
Prepínajte medzi zobrazeniami mriežky, galérie, kanbanu, kalendára a formulára na prácu s dátami vo formáte, ktorý vyhovuje každému pracovnému postupu.
Spolupráca v reálnom čase
Viacero členov tímu môže súčasne upravovať tabuľky so živými aktualizáciami a bez konfliktov.
Žiadne obmedzenia riadkov
Na rozdiel od alternatív SaaS, samostatne hostovaný Teable nekladie žiadne umelé obmedzenia na riadky, tabuľky ani veľkosť pracovného priestoru.
Prístup k API
Rozhranie RESTful API vám umožňuje integrovať údaje Teable s externými nástrojmi, automatizačnými platformami a vlastnými aplikáciami.
Prečo spustiť Teable na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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