Nasaďte GPT-Researcher inštaláciu jedným kliknutím.
Autonómny výskumný agent AI, ktorý vykonáva hĺbkový webový výskum a generuje podrobné, citované správy v priebehu niekoľkých minút.
Vyberte si VPS plán pre GPT-Researcher
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť GPT-Researcher
GPT-Researcher je open-source autonómny AI agent navrhnutý na vykonávanie komplexného online výskumu na akúkoľvek tému. Využíva prístup viacerých agentov — agent plánovač rozdelí otázku na podotázky, agenti výskumníci zbierajú informácie z desiatok zdrojov súčasne a agent spisovateľ syntetizuje zistenia do štruktúrovanej, citovanej správy. Tento paralelný prístup dramaticky skracuje čas potrebný na vytvorenie obsahu na úrovni výskumu v porovnaní s manuálnym prehliadaním alebo výzvami LLM s jedným dotazom.
Vlastné hostovanie GPT-Researcher vám dáva plnú kontrolu nad tým, ku ktorým poskytovateľom LLM a vyhľadávacím API sa pripojíte, aké údaje sa spracúvajú a ako sa ukladajú správy. Spustenie na vašom vlastnom VPS znamená, že citlivé výskumné témy zostanú na vašej infraštruktúre, bez obmedzení používania zo strany hostovaných služieb tretích strán.
Kľúčové vlastnosti GPT-Researcher
Multiagentný výskum
Agenti paralelných poddotazov zhromažďujú údaje z desiatok zdrojov súčasne a vytvárajú dôkladné správy rýchlejšie než akýkoľvek jednovláknový výskumný proces.
Citované správy
Každá vygenerovaná správa obsahuje citácie zdrojov priamo v texte a zoznam referencií, vďaka čomu sú zistenia overiteľné a vhodné na profesionálne použitie.
Viaceré typy správ
Generujte výskumné správy, zoznamy zdrojov, osnovy alebo výstupy s vlastným formátovaním, aby zodpovedali presnému výstupu, ktorý vyžaduje váš pracovný postup.
Flexibilná LLM Podpora
Pripojte OpenAI, Anthropic, Ollama alebo akýkoľvek koncový bod kompatibilný s OpenAI, aby ste mohli vyvážiť náklady, rýchlosť a možnosti modelu pre každú výskumnú úlohu.
Integrácia webového vyhľadávania
Pripája sa k Tavily, Google, Bing a ďalším poskytovateľom vyhľadávania na získanie aktuálnych informácií v reálnom čase namiesto spoliehania sa na statické tréningové dáta.
Prečo spustiť GPT-Researcher na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.