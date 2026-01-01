Nasaďte Uptrace pomocou inštalácie jedným kliknutím.
Open-source platforma APM pre distribuované trasovania, metriky a logy, vytvorená natívne na OpenTelemetry.
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S čím sa dá postaviť Uptrace
Uptrace je open-source platforma na monitorovanie výkonu aplikácií (APM), ktorá zjednocuje distribuované trasovania, metriky a logy z aplikácií inštrumentovaných pomocou OpenTelemetry v jedinom rozhraní. Postavená na ClickHouse pre vysokokapacitné ukladanie telemetrie a PostgreSQL pre metadáta, poskytuje možnosti pozorovateľnosti ako Datadog a New Relic bez poplatkov za licencovanie na hostiteľa alebo obáv o rezidenciu dát.
Vlastné hostovanie Uptrace na vašom VPS udržiava všetky telemetrické dáta na vašej vlastnej infraštruktúre bez cenotvorby za jednotlivé rozpätia alebo logy. Akákoľvek aplikácia inštrumentovaná pomocou OpenTelemetry SDK – naprieč Go, Python, Node.js, Java, .NET a ďalšími – môže posielať dáta priamo cez OTLP bez dodatočnej konfigurácie.
Kľúčové vlastnosti Uptrace
Distribuované sledovanie
Vizualizujte toky požiadaviek naprieč mikroslužbami s úplnými detailmi rozpätia, plameňovými grafmi a mapami závislostí služieb na presné určenie úzkych miest latencie.
Metriky a dashboardy
PromQL-kompatibilný metrický nástroj s viac ako 50 predpripravenými dashboardmi pre populárne frameworky, databázy a komponenty infraštruktúry.
Centralizované vyhľadávanie záznamov
Prijímanie a fulltextové vyhľadávanie štruktúrovaných protokolov popri korelovaných trasovaniach a metrikách v jedinom zjednotenom rozhraní dotazov.
Upozornenia a oznámenia
Nastavte prahové upozornenia alebo upozornenia na anomálie s presmerovaním na e-mail, Slack, PagerDuty alebo vlastné koncové body webhooku.
OTLP-natívny príjem
Prijímajte telemetriu z akéhokoľvek OpenTelemetry SDK cez gRPC alebo HTTP bez vlastných adaptérov, zberačov alebo proprietárnych agentov.
Prečo spustiť Uptrace na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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