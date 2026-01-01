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S prioritou súkromia open-source alternatíva CAPTCHA používajúca dôkaz práce namiesto vizuálnych hádaniek — žiadne sledovanie, žiadne súbory cookie, žiadne externé volania.

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Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 131,76 €: 24 (bežná cena 431,76 €). Obnovenie za 11,99 €/mes.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 191,76 €: 24 (bežná cena 527,76 €). Obnovenie za 14,99 €/mes.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 263,76 €: 24 (bežná cena 863,76 €). Obnovenie za 27,99 €/mes.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 527,76 €: 24 (bežná cena 1.559,76 €). Obnovenie za 49,99 €/mes.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Cap

Cap je ľahká open-source alternatíva CAPTCHA, ktorá chráni formuláre a API pred botmi pomocou dôkazu práce namiesto vizuálnych hádaniek. Namiesto toho, aby žiadal používateľov identifikovať semafory alebo prechody pre chodcov, Cap spúšťa tichú SHA-256 výzvu vo WebAssembly — rieši ju v milisekundách pre skutočných používateľov, zatiaľ čo automatické odosielanie je pre boty výpočtovo nákladné. Nie sú nastavené žiadne súbory cookie, nie sú zhromažďované žiadne behaviorálne údaje a žiadne požiadavky neopúšťajú váš vlastný server.

Samohosting Capu na vašom vlastnom VPS vám dáva plnú kontrolu nad vašou ochranou pred botmi bez poplatkov za overenie a bez závislosti na službách ako Google reCAPTCHA alebo Cloudflare Turnstile. Administrátorský panel poskytuje analýzu výziev a správu kľúčov stránok.

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Kľúčové vlastnosti Cap

Výzvy dôkazu práce

Výpočet SHA-256 prebieha ticho vo WebAssembly, vďaka čomu je ochrana pred botmi pre skutočných používateľov neviditeľná a zároveň zvyšuje náklady na automatizované útoky.

Nulové sledovanie

Nie sú nastavené žiadne súbory cookie, nezhromažďujú sa žiadne odtlačky správania a žiadne údaje sa neposielajú na servery tretích strán — plne GDPR-kompatibilné už od návrhu.

Administračný panel

Sledujte miery dokončenia výziev, spravujte kľúče stránok a kontrolujte metriky aktivity botov prostredníctvom vstavaného analytického panela.

Ľahký Widget

Klientsky widget má len približne 20 KB, čím pridáva zanedbateľnú záťaž na stránku akémukoľvek webu alebo aplikácii, ktorá ho vloží.

API-first dizajn

Overte overovacie tokeny na strane servera prostredníctvom jednoduchého rozhrania REST API, vďaka čomu je Cap integrovateľný s akýmkoľvek jazykom alebo frameworkom.

Prečo spustiť Cap na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť

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