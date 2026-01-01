Nasadenie Cap jedným kliknutím.
S prioritou súkromia open-source alternatíva CAPTCHA používajúca dôkaz práce namiesto vizuálnych hádaniek — žiadne sledovanie, žiadne súbory cookie, žiadne externé volania.
Vyberte si VPS plán pre Cap
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Cap
Cap je ľahká open-source alternatíva CAPTCHA, ktorá chráni formuláre a API pred botmi pomocou dôkazu práce namiesto vizuálnych hádaniek. Namiesto toho, aby žiadal používateľov identifikovať semafory alebo prechody pre chodcov, Cap spúšťa tichú SHA-256 výzvu vo WebAssembly — rieši ju v milisekundách pre skutočných používateľov, zatiaľ čo automatické odosielanie je pre boty výpočtovo nákladné. Nie sú nastavené žiadne súbory cookie, nie sú zhromažďované žiadne behaviorálne údaje a žiadne požiadavky neopúšťajú váš vlastný server.
Samohosting Capu na vašom vlastnom VPS vám dáva plnú kontrolu nad vašou ochranou pred botmi bez poplatkov za overenie a bez závislosti na službách ako Google reCAPTCHA alebo Cloudflare Turnstile. Administrátorský panel poskytuje analýzu výziev a správu kľúčov stránok.
Kľúčové vlastnosti Cap
Výzvy dôkazu práce
Výpočet SHA-256 prebieha ticho vo WebAssembly, vďaka čomu je ochrana pred botmi pre skutočných používateľov neviditeľná a zároveň zvyšuje náklady na automatizované útoky.
Nulové sledovanie
Nie sú nastavené žiadne súbory cookie, nezhromažďujú sa žiadne odtlačky správania a žiadne údaje sa neposielajú na servery tretích strán — plne GDPR-kompatibilné už od návrhu.
Administračný panel
Sledujte miery dokončenia výziev, spravujte kľúče stránok a kontrolujte metriky aktivity botov prostredníctvom vstavaného analytického panela.
Ľahký Widget
Klientsky widget má len približne 20 KB, čím pridáva zanedbateľnú záťaž na stránku akémukoľvek webu alebo aplikácii, ktorá ho vloží.
API-first dizajn
Overte overovacie tokeny na strane servera prostredníctvom jednoduchého rozhrania REST API, vďaka čomu je Cap integrovateľný s akýmkoľvek jazykom alebo frameworkom.
Prečo spustiť Cap na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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