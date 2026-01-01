Nasadiť yt-dlp webové rozhranie inštaláciou jedným kliknutím.
Vlastne hostované webové rozhranie a RPC server pre yt-dlp, ktorý sťahuje video a zvuk z viac ako 1 000 stránok.
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S čím sa dá postaviť yt-dlp Web UI
yt-dlp Web UI je vysokovýkonné prehliadačové rozhranie a JSON-RPC server pre populárny sťahovač yt-dlp. Odháľa plný výkon yt-dlp prostredníctvom čistého webového rozhrania, takže môžete zaraďovať sťahovanie do frontu, monitorovať priebeh v reálnom čase, sledovať nadchádzajúce živé prenosy a sťahovať videá z YouTube, Twitch, Vimeo, SoundCloud a stoviek ďalších podporovaných stránok bez toho, aby ste sa dotkli príkazového riadka.
Samohosting na vašom VPS vás oslobodzuje od desktopových inštalátorov, rozšírení prehliadača, ktoré sa pokazia pri každej zmene stránky, a online sťahovačov podporovaných reklamami. Súbory sa ukladajú priamo na serverové úložisko s dátovou priepustnosťou dátového centra, RPC server vám umožňuje skriptovať automatizáciu a vstavaný limit frontu chráni zdieľané zdroje na zariadení.
Kľúčové vlastnosti yt-dlp Web UI
Poháňané yt-dlp
Postavené na yt-dlp, podporujúce sťahovanie z YouTube, Twitch, Vimeo, SoundCloud a z viac ako tisíc ďalších video a audio stránok.
Front v reálnom čase
Sledujte každé aktívne a čakajúce stiahnutie s aktuálnym priebehom, ETA a aktualizáciami rýchlosti streamovanými cez WebSockets.
Výber formátu
Vyberte presné formáty videa a zvuku, extrahujte iba zvuk, prepíšte názvy výstupných súborov alebo odovzdajte bezpečné vlastné argumenty yt-dlp pre každé stiahnutie.
JSON-RPC server
Skriptovateľný koncový bod RPC vám umožňuje spúšťať sťahovanie z úloh cron, skriptov alebo klientov tretích strán bez použitia používateľského rozhrania.
Limity súbežnosti
Konfigurovateľná veľkosť frontu udržiava súbežné sťahovania pod kontrolou, takže veľký zoznam skladieb nevyčerpá šírku pásma VPS ani I/O disku.
Tokenová autentifikácia
Vstavaná JWT autentifikácia chráni webové UI a RPC koncové body za vygenerovaným používateľským menom a heslom.
Prečo spustiť yt-dlp Web UI na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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