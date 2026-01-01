Nasaďte Apache Hop v inštalácii jedným kliknutím.
Open-source vizuálna platforma na orchestráciu dát pre navrhovanie dátových tokov a pracovných postupov, ktoré fungujú kdekoľvek.
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S čím sa dá postaviť Apache Hop
Apache Hop (platforma na orchestráciu Hop) je open-source projekt na integráciu a orchestráciu dát, inkubovaný a vyvinutý v Apache Software Foundation ako moderný nástupca Pentaho Data Integration (Kettle). Umožňuje dátovým inžinierom vizuálne navrhovať dátové toky a pracovné postupy, ktoré presúvajú a transformujú dáta naprieč súbormi, databázami, frontami správ, cloudovými dátovými skladmi a SaaS API bez písania vlastného kódu.
Táto šablóna nasadzuje Hop Web, prehliadačovú verziu Hop GUI bežiacu na Apache Tomcat. Vlastné hostovanie Hopu na vašom vlastnom VPS udržiava každý pripojovací reťazec, poverenia a prechodnú dátovú sadu na infraštruktúre, ktorú ovládate, bez poplatkov za používateľa, za dátový tok alebo za objem riadkov, ktoré sú bežné pre komerčné ETL platformy.
Kľúčové vlastnosti Apache Hop
Vizuálny návrhár pipeline
Editor s funkciou drag-and-drop s viac ako 200 transformáciami a akciami pokrývajúcimi súbory, databázy, API, fronty správ a kontroly kvality dát – na vytváranie produkčných pipeline nie je potrebná žiadna Java ani Python.
Prehliadačové GUI
Rovnaké prostredie Hop GUI ako desktopový klient, poskytované prostredníctvom Tomcatu, aby tímy mohli navrhovať dátové toky z ľubovoľného prehliadača bez lokálnych inštalácií Javy.
Vykonávanie nezávislé od enginu
Navrhnite raz a spúšťajte pipeline na natívnom engine Hop, Apache Spark, Apache Flink alebo Google Cloud Dataflow prostredníctvom abstrakcie runnera Apache Beam.
Pracovné postupy riadené metadátami
Opätovne použiť pripojenia, konfigurácie spustenia, šablóny pipeline a jednotkové testy ako prvotriedne objekty metaúdajov zaevidované do gitu spolu s definíciami pipeline.
Vstavaný pôvod dát
Každá transformácia zaznamenáva vstupy, výstupy a mapovania polí, aby analytici mohli sledovať stĺpec späť k jeho zdrojovým súborom alebo tabuľkám naprieč komplexnými viacstupňovými pracovnými postupmi.
Prečo spustiť Apache Hop na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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