Nasaďte GoCD inštaláciou jedným kliknutím.
Open-source server pre kontinuálne doručovanie s výkonným modelovaním pipeline, mapovaním toku hodnôt a správou závislostí pre komplexné pracovné postupy vydávania.
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S čím sa dá postaviť GoCD
GoCD je server pre kontinuálne doručovanie vyvinutý spoločnosťou ThoughtWorks, ktorý presahuje základné CI na modelovanie celej pipeline doručovania softvéru. Jeho hlavnou silou je schopnosť definovať komplexné pipeline so závislosťami typu fan-in a fan-out, čo umožňuje tímom presne zobraziť, ako sa kód presúva od commitu do produkcie cez viaceré fázy, prostredia a paralelné dráhy.
Zobrazenie mapy hodnotového toku (Value Stream Map) poskytuje tímom vizualizáciu každej zostavy a nasadenia v rámci celej pipeline v reálnom čase, čo uľahčuje identifikáciu úzkych miest a pochopenie stavu akéhokoľvek vydania. GoCD funguje na ľahkej architektúre server-a-agent, takže kapacita zostavovania sa škáluje jednoducho pridaním ďalších agentov. Vlastné hostovanie zaisťuje, že vaše konfigurácie pipeline, artefakty a história nasadenia zostanú plne pod vašou kontrolou.
Kľúčové vlastnosti GoCD
Mapovanie toku hodnôt
Vizualizujte každú zostavu a nasadenie naprieč celým procesom v reálnom čase, čím sa okamžite zviditeľnia prekážky a stav vydania.
Modelovanie pipeline
Modelujte komplexné závislosti typu fan-in a fan-out medzi pipeline-mi, aby ste presne znázornili, ako kód prúdi od commi-tu do produkcie.
Paralelné vykonávanie
Spúšťajte viacero fáz a úloh paralelne v rámci kanála na skrátenie časov zostavenia a maximalizáciu využitia infraštruktúry.
Agentové škálovanie
Pridajte agentov zostavovania na horizontálne škálovanie kapacity – každý agent preberá úlohy zo servera a spúšťa ich nezávisle.
Pipeline ako kód
Ukladajte konfigurácie pipeline vo vašom git repozitári a nechajte GoCD automaticky synchronizovať a aplikovať zmeny pri každom pushi.
Prečo spustiť GoCD na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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