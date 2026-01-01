Nasaďte prehliadač Steel inštaláciou jedným kliknutím.
Open-source API prehliadača, ktoré dáva AI agentom plnú kontrolu nad skutočnou inštanciou prehliadača Chrome na automatizáciu webu a extrakciu dát.
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S čím sa dá postaviť Steel Browser
Steel Browser je open-source prehliadačový sandbox vytvorený pre AI agentov a automatizačné pracovné postupy. Obklopuje spravovanú inštanciu prehliadača Chrome za rozhraním REST a WebSocket API, sprístupňujúc plný protokol Chrome DevTools, aby agenti mohli navigovať po stránkach, vypĺňať formuláre, zachytávať snímky obrazovky a extrahovať štruktúrované dáta bez žonglovania s predpripraveným kódom Puppeteer alebo Selenium.
Vlastné hostovanie Steelu uchováva každú prehliadaciu reláciu, úložisko súborov cookie a zoškrabaný náklad na vašej vlastnej infraštruktúre namiesto cloudového prehliadača tretej strany. Vyhnete sa cenám za reláciu, zachováte si kontrolu nad proxy servermi a nastaveniami proti detekcii a môžete pripojiť akýkoľvek framework AI agentov — LangChain, CrewAI, OpenAI Agents SDK alebo vlastný kód — k rovnakému backendu.
Kľúčové vlastnosti Steel Browser
Správa relácií
Vytvárajte, pozastavujte, obnovujte a rušte izolované relácie prehliadača prostredníctvom jedného rozhrania REST API, s uloženými súbormi cookie a lokálnym úložiskom naprieč volaniami.
Plný prístup k CDP
Pripojte sa priamo k protokolu Chrome DevTools cez WebSocket pre podrobné ovládanie pomocou Puppeteer, Playwright alebo akéhokoľvek klienta kompatibilného s CDP.
Stránka do Markdown a PDF
Vstavané koncové body konvertujú akúkoľvek vykreslenú stránku na čistý Markdown, PDF alebo snímky obrazovky, pripravené na vloženie do kontextových okien LLM alebo dokumentových pipeline.
Debugger živej relácie
Vizuálny ovládací panel streamuje každú reláciu v reálnom čase, aby ste mohli sledovať, čo vidí agent, prehrávať akcie a diagnostikovať zlyhania bez opätovného spúšťania úloh.
Frameworkovo nezávislé SDK
Oficiálne Python a Node SDK sa integrujú do LangChain, CrewAI, OpenAI Agents a vlastných zásobníkov – umožňujú prejsť od poskytovateľov cloudových prehliadačov bez prepisovania logiky agenta.
Prečo spustiť Steel Browser na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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