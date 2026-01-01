Zľava až do výšky 69 % na Steel Browser

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Open-source API prehliadača, ktoré dáva AI agentom plnú kontrolu nad skutočnou inštanciou prehliadača Chrome na automatizáciu webu a extrakciu dát.

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VPS spravované umelou inteligenciou
5,49/mes.
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17,99
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Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
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KVM 2
21,99
7,99/mes.
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Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
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KVM 4
35,99
10,99/mes.
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Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
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Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99
7,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Steel Browser

Steel Browser je open-source prehliadačový sandbox vytvorený pre AI agentov a automatizačné pracovné postupy. Obklopuje spravovanú inštanciu prehliadača Chrome za rozhraním REST a WebSocket API, sprístupňujúc plný protokol Chrome DevTools, aby agenti mohli navigovať po stránkach, vypĺňať formuláre, zachytávať snímky obrazovky a extrahovať štruktúrované dáta bez žonglovania s predpripraveným kódom Puppeteer alebo Selenium.

Vlastné hostovanie Steelu uchováva každú prehliadaciu reláciu, úložisko súborov cookie a zoškrabaný náklad na vašej vlastnej infraštruktúre namiesto cloudového prehliadača tretej strany. Vyhnete sa cenám za reláciu, zachováte si kontrolu nad proxy servermi a nastaveniami proti detekcii a môžete pripojiť akýkoľvek framework AI agentov — LangChain, CrewAI, OpenAI Agents SDK alebo vlastný kód — k rovnakému backendu.

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Kľúčové vlastnosti Steel Browser

Správa relácií

Vytvárajte, pozastavujte, obnovujte a rušte izolované relácie prehliadača prostredníctvom jedného rozhrania REST API, s uloženými súbormi cookie a lokálnym úložiskom naprieč volaniami.

Plný prístup k CDP

Pripojte sa priamo k protokolu Chrome DevTools cez WebSocket pre podrobné ovládanie pomocou Puppeteer, Playwright alebo akéhokoľvek klienta kompatibilného s CDP.

Stránka do Markdown a PDF

Vstavané koncové body konvertujú akúkoľvek vykreslenú stránku na čistý Markdown, PDF alebo snímky obrazovky, pripravené na vloženie do kontextových okien LLM alebo dokumentových pipeline.

Debugger živej relácie

Vizuálny ovládací panel streamuje každú reláciu v reálnom čase, aby ste mohli sledovať, čo vidí agent, prehrávať akcie a diagnostikovať zlyhania bez opätovného spúšťania úloh.

Frameworkovo nezávislé SDK

Oficiálne Python a Node SDK sa integrujú do LangChain, CrewAI, OpenAI Agents a vlastných zásobníkov – umožňujú prejsť od poskytovateľov cloudových prehliadačov bez prepisovania logiky agenta.

Prečo spustiť Steel Browser na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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