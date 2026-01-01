Nasaďte Memgraph inštaláciou jedným kliknutím.
Vysokovýkonná grafová databáza v pamäti, vytvorená pre analýzu prepojených dát v reálnom čase, pracovné postupy AI a streamovacie pipeline.
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S čím sa dá postaviť Memgraph
Memgraph je grafová databáza v pamäti navrhnutá pre prechádzanie v reálnom čase na rozsiahlych, prepojených dátových sadách. Je plne kompatibilná s Cypherom – čo z nej robí priamu náhradu za dotazy Neo4j – pričom poskytuje výrazne nižšiu latenciu pri streamovaných a udalosťami riadených úlohách. Priložená knižnica MAGE pridáva viac ako 50 modulov grafových algoritmov (PageRank, detekcia komunít, najkratšie cesty a ďalšie), ktoré bežia natívne v databáze bez externých frameworkov.
Toto nasadenie spája Memgraph s Memgraph Lab, vizuálnym dotazovacím rozhraním založeným na prehliadači na písanie Cypher dotazov, skúmanie štruktúry grafu a spúšťanie experimentov s algoritmami. Spustenie oboch na vašom vlastnom VPS vám dáva plnú kontrolu nad alokáciou pamäte, uchovávaním dát a prístupovými politikami – bez cloudových cien za uzol alebo obmedzení dodávateľa.
Kľúčové vlastnosti Memgraph
Výkon v pamäti
Grafové dáta sú uložené výhradne v pamäti RAM, čo umožňuje prechody v rámci podmilisekúnd a odpovede na dotazy v reálnom čase dokonca aj pri hlboko prepojených dátových súboroch.
Cypher kompatibilita
Plná podpora openCypher znamená, že existujúce dotazy, ovládače a nástroje Neo4j migrujú s minimálnymi zmenami v syntaxi dotazov.
MAGE Knižnica algoritmov
Viac ako 50 vstavaných grafových algoritmov — PageRank, centralita medzi uzlami, detekcia komunít, predikcia prepojení — beží ako natívne dotazovacie moduly bez externých pipeline.
Memgraph Lab UI
Vizuálne rozhranie založené na prehliadači na písanie a spúšťanie Cypher dotazov, kontrolu topológie grafu a interaktívne skúmanie výsledkov algoritmov.
Streamovanie dát
Natívne integrácie Kafka a Pulsar umožňujú nepretržité aktualizácie grafov z dátových tokov udalostí bez dávkových ETL pipeline alebo externých konektorov.
GraphRAG a AI pamäť
Grafovo štruktúrovaná pamäť a vyhľadávanie rozširuje aplikácie LLM o kontext, ktorý zohľadňuje vzťahy, čím umožňuje presnejšie odpovede v agentoch AI a chatbotoch.
Prečo spustiť Memgraph na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
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