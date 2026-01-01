Nasadiť MicroBin inštaláciou jedným kliknutím.
Ľahký samoobslužný pastebin a zdieľač súborov v Rust s QR kódmi, vypršávajúcimi vloženiami a vstavaným skracovačom URL adries.
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S čím sa dá postaviť MicroBin
MicroBin je malá, rýchla, plne vybavená služba pastebin a zdieľania súborov napísaná v Rust. Jediný binárny súbor obsluhuje webové rozhranie, nahrávanie súborov, zdieľanie pastebinov, skracovanie URL adries a administrátorský panel — žiadna externá databáza, žiadny PHP runtime, žiadny rozsiahly strom závislostí. Predvolené nasadenie je zámerne minimálne, aby zostalo použiteľné na malom VPS, no zároveň pokrýva bežné prípady použitia, pre ktoré si ľudia hostujú pastebin sami.
Samohosting MicroBin na vašom vlastnom VPS udržuje zdieľané úryvky, snímky obrazovky a krátke odkazy vo vašej infraštruktúre namiesto verejných služieb, ktoré ťažia vzorce prevádzky alebo vkladajú reklamu. Pastebiny môžu byť chránené heslom, nastavené na zničenie po prečítaní, šifrované na strane klienta alebo pripnuté navždy, a každý pastebin je dodávaný s QR kódom a krátkou URL adresou pre rýchly prenos na mobil.
Kľúčové vlastnosti MicroBin
Vložené texty a nahrávanie súborov
Zdieľajte textové úryvky a nahrávajte súbory akéhokoľvek typu s obmedzeniami veľkosti, automatickým zvýrazňovaním syntaxe a vloženými náhľadmi.
Vstavaný URL skracovač
Premeňte dlhé odkazy na krátke, značkové URL adresy hostené na vašej vlastnej doméne bez toho, aby ste museli zriaďovať samostatnú službu na skracovanie odkazov.
Expirujúce a spálené pasty
Vyberte predvolené doby platnosti, sémantiku zničenia po prečítaní alebo pripnite vloženia natrvalo, aby ste vyvážili uchovávanie s ochranou súkromia.
Šifrovanie na strane klienta
Voliteľné šifrovanie na strane klienta zabezpečuje, že server nikdy nevidí nešifrovaný text citlivých úryvkov zdieľaných pomocou prístupovej frázy.
QR kódy a administrátorské UI
Každá vložená položka získa QR kód pre mobilný prenos a administrátorský panel vám umožňuje prehliadať, upravovať alebo mazať akúkoľvek vloženú položku z jednej obrazovky.
Jediný Rust binárny súbor
Žiadna externá databáza, žiadny Redis, žiadni pracovníci na pozadí – len malý proces Rust, ktorý pohodlne beží na najmenších plánoch VPS.
Prečo spustiť MicroBin na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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