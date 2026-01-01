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Serverová správa fotografií s rozpoznávaním tvárí v zariadení, detekciou objektov a fulltextovým vyhľadávaním metadát.

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vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 263,76 €: 24 (bežná cena 863,76 €). Obnovenie za 27,99 €/mes.
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Šírka pásma: 16 TB
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Počet mesiacov, ktoré získate za 527,76 €: 24 (bežná cena 1.559,76 €). Obnovenie za 49,99 €/mes.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Damselfly

Damselfly je serverová aplikácia na správu fotografií vytvorená pre veľmi rozsiahle knižnice. Indexuje priečinok obrázkov najvyššej úrovne, na pozadí vytvára miniatúry a umožňuje vám vyhľadávať podľa kľúčových slov IPTC, názvov priečinkov, metadát EXIF, tvárí a detekovaných objektov prostredníctvom rýchleho používateľského rozhrania Blazor WebAssembly. Rozpoznávanie tvárí a detekcia objektov fungujú lokálne a offline, bez závislosti na SaaS.

Vlastné hostovanie Damselfly na vašom vlastnom VPS udržiava metadáta fotografií, vektory tvárí a štruktúru knižnice v infraštruktúre, ktorú ovládate, namiesto verejnej fotografickej služby. Platforma spracováva viac ako 500 000 katalógov obrázkov s vyhľadávaním v zlomkoch sekundy, podporuje viacužívateľské účty s oprávneniami založenými na rolách a spáruje sa s desktopovým klientom Damselfly pre pracovné postupy úprav synchronizácie s notebookom.

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Kľúčové vlastnosti Damselfly

Lokálne rozpoznávanie tváre

Spúšťa detekciu a rozpoznávanie tvárí úplne na serveri bez závislosti na API tretej strany, zoskupuje fotografie podľa rozpoznaných osôb pre pracovné postupy prehliadania podľa osôb.

Detekcia objektov

Identifikuje objekty, scény a farby obrázkov vo vašej knižnici, takže vyhľadávanie výrazov „pes“ alebo „pláž“ vráti zodpovedajúce fotografie aj bez manuálneho označovania.

Označovanie kľúčovými slovami IPTC

Rýchle nedeštruktívne aktualizácie kľúčových slov EXIF/IPTC prostredníctvom ExifTool – súbory JPEG nie sú prekodované, keď sa zmenia značky, čím sa zachová pôvodná kvalita.

Fulltextové vyhľadávanie metadát

Bleskové vyhľadávanie vo stovkách tisíc obrázkov podľa štítku, priečinka, názvu súboru, fotoaparátu, objektívu, rozsahu dátumov, orientácie a ďalších.

Výberový košík

Uložte obrázky z výsledkov vyhľadávania do trvalého košíka, potom ich stiahnite, exportujte s vodoznakmi alebo ich synchronizujte s počítačom pomocou klienta Damselfly.

Prečo spustiť Damselfly na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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