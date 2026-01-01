Nasaďte Damselfly v inštalácii jedným kliknutím.
Serverová správa fotografií s rozpoznávaním tvárí v zariadení, detekciou objektov a fulltextovým vyhľadávaním metadát.
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S čím sa dá postaviť Damselfly
Damselfly je serverová aplikácia na správu fotografií vytvorená pre veľmi rozsiahle knižnice. Indexuje priečinok obrázkov najvyššej úrovne, na pozadí vytvára miniatúry a umožňuje vám vyhľadávať podľa kľúčových slov IPTC, názvov priečinkov, metadát EXIF, tvárí a detekovaných objektov prostredníctvom rýchleho používateľského rozhrania Blazor WebAssembly. Rozpoznávanie tvárí a detekcia objektov fungujú lokálne a offline, bez závislosti na SaaS.
Vlastné hostovanie Damselfly na vašom vlastnom VPS udržiava metadáta fotografií, vektory tvárí a štruktúru knižnice v infraštruktúre, ktorú ovládate, namiesto verejnej fotografickej služby. Platforma spracováva viac ako 500 000 katalógov obrázkov s vyhľadávaním v zlomkoch sekundy, podporuje viacužívateľské účty s oprávneniami založenými na rolách a spáruje sa s desktopovým klientom Damselfly pre pracovné postupy úprav synchronizácie s notebookom.
Kľúčové vlastnosti Damselfly
Lokálne rozpoznávanie tváre
Spúšťa detekciu a rozpoznávanie tvárí úplne na serveri bez závislosti na API tretej strany, zoskupuje fotografie podľa rozpoznaných osôb pre pracovné postupy prehliadania podľa osôb.
Detekcia objektov
Identifikuje objekty, scény a farby obrázkov vo vašej knižnici, takže vyhľadávanie výrazov „pes“ alebo „pláž“ vráti zodpovedajúce fotografie aj bez manuálneho označovania.
Označovanie kľúčovými slovami IPTC
Rýchle nedeštruktívne aktualizácie kľúčových slov EXIF/IPTC prostredníctvom ExifTool – súbory JPEG nie sú prekodované, keď sa zmenia značky, čím sa zachová pôvodná kvalita.
Fulltextové vyhľadávanie metadát
Bleskové vyhľadávanie vo stovkách tisíc obrázkov podľa štítku, priečinka, názvu súboru, fotoaparátu, objektívu, rozsahu dátumov, orientácie a ďalších.
Výberový košík
Uložte obrázky z výsledkov vyhľadávania do trvalého košíka, potom ich stiahnite, exportujte s vodoznakmi alebo ich synchronizujte s počítačom pomocou klienta Damselfly.
Prečo spustiť Damselfly na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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